2,5 MILLIONS DE DOSES ONT ÉTÉ RÉCEPTIONNÉS Le vaccin contre la grippe enfin disponible

Par Abdelkrim AMARNI -

Problème mondial de santé publique, la grippe représente en Algérie environ 10% des motifs de consultations médicales.

La campagne de vaccination antigrippale saisonnière 2016-2017 a été lancée hier par les services de prévention du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, sous le slogan: «Non à la grippe.» A cet effet, a été consacrée une conférence de presse destinée à sensibiliser la population sur les méfaits ignorés ou sous-estimés de la grippe saisonnière. Cette campagne de vaccination devra durer jusqu'en mars 2017.

«Tous les sentiments de peur ou d'insécurité» ont été pris en considération, a assuré le Pr Smaïl Mesbah et néanmoins directeur général de la prévention au sein du ministère, lors de la conférence de presse qu'il a animée en compagnie de nombreux cadres de ce département ministériel.

Problème mondial de santé publique, la grippe représente en Algérie environ 10% des motifs de consultations médicales a-t-on indiqué dans un dépliant distribué à la presse. Les consultations prévoient un dispositif de prise en charge de cas compliqués, qui sera opérationnel dans les semaines à venir, soit durant toute la période d'activité du virus grippal au nom savant de «virus influenza». Le dispositif veillera également à la disponibilité des moyens nécessaires pour la protection et un traitement rapide et précoce des cas diagnostiqués.

Il a été expliqué aussi que les personnes les plus éligibles à la vaccination, acte médical en soi, sont celles exposées au risque de complications, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et les enfants présentant une pathologie chronique, des cardiopathies, des affections pulmonaires chroniques, des affections métaboliques (diabète, obésité...), rénales et les femmes enceintes.

Tout en précisant que le taux d'innocuité du vaccin importé par l'Algérie tout comme par d'autres pays, qui est conforme au standard de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a été vérifié. Il précisera que la quantité de vaccins réceptionnés répond aux besoins exprimés par l'Algérie après évaluation par un comité d'experts algériens. Toutes les régions du pays ont été récipiendaires de quantités suffisantes de vaccin, y compris les régions du Sud, précise-t-on encore.

Si une trentaine de morts avait été déplorée l'an dernier, le «risque zéro» n'existe pas, selon l'OMS, souligne-t-on. Il est à rappeler que la vaccination est gratuite dans les établissements publics de santé et le vaccin, qui coûte 500 DA environ, est remboursé par la sécurité sociale pour les personnes âgées et les malades chroniques, a-t-on précisé.

Le conférencier a par ailleurs indiqué qu'un «rattrapage» de vaccination, qui ne doit pas dépasser deux mois, va être exceptionnellement effectué en direction des retardataires. Prouvée cliniquement, l'efficacité des vaccins antigrippaux montre qu'ils peuvent même être administrés aux enfants dès l'âge de six mois. La vaccination peut être effectuée durant toute la saison hivernale lors de laquelle des stations mobiles de vaccination seront déployées, notamment en direction des asiles de personnes âgées qui sont l'une des franges les plus vulnérables.