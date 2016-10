LES COMMUNES FACE À LA COLÈRE À QUELQUES MOIS DES LÉGISLATIVES Les élus peuvent-ils défendre leurs bilans?

Par Kamel BOUDJADI -

Depuis les dernières élections locales de 2012, rares sont les sièges des mairies qui ont été épargnés par la colère des populations.

Il ne reste plus que quelques mois pour les prochaines élections locales. A travers les communes, les premiers frémissements de l'activité politique se font sentir à mesure que les états-majors des partis avancent vers l'arène. Mais, le terrain vit tout un autre climat. Les chefs-lieux des communes vivent au quotidien des actions de protestation des populations. Celles-ci reprochent aux élus locaux l'absence d'eau potable, de gaz, de bitumage des routes et bien d'autres manques qui les font souffrir. Chaque jour, les sièges font face à des actions de fermeture. En fait, depuis les dernières élections locales de 2012, rares sont les sièges des mairies qui ont été épargnés par la colère des populations. Un fait qui rend difficile la tâche des élus qui consistera, dans quelques mois donc, à défendre leurs bilans.

Ces actions quasi quotidiennes sont un indice qui ne trompe pas de la difficulté de ces derniers à défendre leurs passages à la tête des communes. Même si les élus vont se défendre en incombant la responsabilité de leurs échecs à l'administration, il n'en demeure pas moins que dans la majeure partie des cas, les actions de colère sont nées de l'absence de dialogue. L'argument est donc vite battu en brèche par la réalité du terrain. Un terrain qui vit ces jours-ci au rythme de la protestation.Aussi, rien qu'hier, plusieurs sièges de mairies ont vécu des actions de protestation qui se traduisent généralement par la fermeture. A Timizart, des citoyens ont fermé depuis plusieurs jours le siège de la mairie située dans la daïra de Ouaguenoun. C'est le même climat de colère qui a été au rendez-vous dans la commune de Boudjima. Les jeunes réclamaient la réalisation du stade communal. Ces derniers ne comprenaient pas qu'une trentaine de stades aient été gratifiés de pelouses synthétiques, mais pas celui de leur commune. Pourtant, affirmaient-ils, l'équipe communale est l'une des plus importantes du championnat de wilaya. à Yattafen, c'est également la colère des populations qui rythme le quotidien de cette mairie située dans la daïra de Beni Yenni. Un climat partagé également par la commune d'Aït Yahia dans la daïra de Aïn El Hammam.

En fait, ces actions simultanées d'hier ne sont pas uniques. Durant toute l'année, jamais une semaine n'est passée sans qu'une commune ne connaisse ce genre de colère. Les populations reprochent surtout aux élus des promesses non tenues. Des promesses non tenues qui rendront sans nul doute difficile la mission de défendre le bilan et surtout le parti auquel ils appartiennent.

Ainsi, les mois qui viennent seront chauds pour les élus qui se présentent pour la première fois et encore plus chauds pour ceux qui osent encore se présenter. Selon les premiers aveux qui parviennent du terrain, les premiers feront face à la méfiance des populations abusées et désabusées par les promesses non tenues des élus en 2012. En fait, rares sont les élus qui peuvent se défendre car il y en a quand même.

Les seconds, eux, auront sans doute un adversaire de taille devant leur candidature. Leurs promesses non tenues plaideront irrévocablement contre leur candidature à se succéder à la tête des mairies. Enfin, il reste une catégorie bien spécifique des élus qui a carrément perverti l'activité politique aux yeux des populations. Ceux qui se sont fait élire en utilisant l'habitat rural, les sacs de ciment et les buses pour des citoyens supposés favoriser par leurs voix aux urnes, ainsi que les promesses de postes de travail à la mairie, devront s'enfoncer encore dans leur méthode.

Une méthode qui joue contre leurs intérêts car les populations ont vu ces citoyens privilégiés par certains maires.

En attendant les prochaines élections donc, les opérations de charme commencent. Mais comment convaincre une population en colère à cause de promesses non tenues?