COMPLEXE SIDÉRURGIQUE D'IMETTAL Que cache cette assemblée en catimini?

Par Wahida BAHRI -

Encore une fois, le complexe sidérurgique d'El Hadjar victime de magouilles politico-politiques.

C'est à se demander si la volonté de vouloir mettre au pied du mur cette entité économique, n'est pas devenue le lobby d'une mafia, le moins que l'on puisse dire d'elle, c'est qu'elle est décidée à arriver à ses fins vaille que vaille. Sinon comment expliquer la tenue de l'assemblée du conseil d'administration, sans que le ministre de tutelle ne soit mis au parfum et sans la présence du P-DG du groupe Sider. Selon les informations fournies par nos sources, ce dernier aurait, après avoir mis hors service (fermé) son téléphone portable, et chargé son assistant, un ex-militaire à la retraite de présider l'assemblée. C'est dire que les directives et les instructions du ministre sont narguées à volonté. Ainsi, l'assemblée générale tenue en catimini jeudi matin à Hydra, Alger, aurait débouché sur des anomalies et des irrégularités, cautionnées par les parties manipulatrices, apprend-on de source interne au groupe Sider. Selon cette même source, on apprend que le président du conseil d'administration, Hasnaoui Chiboub, vient d'être limogé ainsi que des administrateurs de sa sphère, par le ministre de l'Industrie, ce qui explique l'impérative tenue d'une assemblée générale, pour la désignation d'un nouveau occupant du fauteuil de PCA. Désormais, c'est Harami Mohamed qui assure la succession de la gestion du complexe sidérurgique d'Imettal/ Annaba. Il est retraité depuis mars 2014 et aurait perçu 400 millions de centimes d'indemnité de départ. Récupéré, le nouveau chargé de la gestion de l'entité n'a rien à voir avec la sidérurgie. En parallèle, les indiscrétions dans les coulisses de la sidérurgie font état de suspicions de vouloir nommer un DG, avec un niveau d'instruction honteux; «il n'a que le niveau de 4 ème année et a suivi une formation à distance», nous dit-on. Les mêmes sources déplorent le statut de tous les nouveaux prétendants aux postes d'administrateurs, retenus lors de la même assemblée. En réalité après la décision de fin de mandat du PCA, il a, été fait place à la nomination de trois retraités. «L'un des nommés assure l'administration 'd' Algérie Qatar Steel'', c'est là une incompatibilité démesurée», a révélé la même source. En effet, le nouveau nommé n'avait pas à assurer ce poste, du moment qu'il occupe le méme poste au complexe sidérurgique de Bellara dans la wilaya de Djendjen. «Etant le plus grand concurrent du complexe d'El Hadjar, les administrateurs de Bellara n'ont pas à être désignés à El Hadjar, encore moins aux mêmes postes, comme c'est le cas de figure», a expliqué un administrateur de la sidérurgie d'Imettal Annaba. En conclusion, cette nomination rime avec une volonté douteuse quant à une mise à mort du complexe, au profit de Ballara. A l'issue des déclarations et des révélations, ainsi que les résultats de cette assemblée, il est fait état de la désignation d'une association de retraités et de cadres indemnisés, dont la plupart n'ont pas fait leurs preuves dans la gestion du patrimoine, d'où le recours à l'Isga, pour superviser certains d'entre eux... Cette situation et tant d'autres renseignent sur l'avenir incertain de la sidérurgie dans la région d'Annaba, où les retraités du secteur du bâtiment 'Construmet'', veulent s'approprier la vanne de la sidérurgie, pour des raisons purement politiques. Les uns visent des portefeuilles ministériels plus importants que ceux qu'ils occupent en ce moment. Les autres ont eu des promesses alléchantes, en matière de nominations au sein des départements clés dans le gouvernement. Entre les uns et les autres, il y a ceux qui n'attendent plus rien. Retraités de leur état, ils font l'objet de manipulation et de moyens de satisfaction politico-partisane, notamment en cette phase de pré-législatives. Au vu de cette situation prévalant au sein du complexe, l'heure est au SOS. Le département du ministre de l'Industrie est interpellé au plus haut niveau, notamment quant on sait que la tenue de cette assemblée du conseil d'administration est qualifiée de sketch humoristique, dont le scénario est l'oeuvre d'une mafia à la peau d'acier.