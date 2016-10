RÉFORME DE L'ÉCOLE, ATTAQUES ISLAMISTES, GRÈVE DES ENSEIGNANTS Une dame et trois fronts

Par Salim BENALIA -

La ministre de l'Education en appelle au sens des responsabilités

La ministre de l'éducation estime que le dossier des retraites n'a aucune consonance avec les préoccupations pédagogiques.

A l'impossible nul n'est tenu, l'adage pourrait bien s'appliquer à la ministre de l'éducation nationale qui n'en finit pas de traverser les zones de turbulence. Nouria Benghebrit continue en effet à faire face à des résistances, parfois au sein même de la famille de l'éducation. Alors que la rentrée scolaire atteint à peine sa vitesse de croisière, la voilà qui fait face au spectre de la grève que brandissent les syndicats. Elle qui livre déjà combat sur plusieurs fronts, se voir jouer des conciliabules avec le partenaire social. D'aucuns diront pourtant que ce n'est ni l'heure ni le moment pour les syndicalistes de monter au créneau surtout que le timing n'est nullement d'à propos. La conjoncture socioéconomique que connaît actuellement le pays ne se prête pas, signalent les observateurs, aux chouchouteries. Ce n'est ni le temps ni le moment de satisfaire des caprices alors que la fragilité financière ambiante ne le permet pas, ajoutent-ils. Aux syndicats autonomes qui viennent de déterrer la hache de guerre en annonçant un débrayage général pour les 17 et 18 octobre au motif de la retraite anticipée, Benghebrit fait néanmoins preuve d'un rare sens de la mesure en leur déclarant: «Les portes du dialogue sont toujours ouvertes!». La ministre vient de rappeler à ce titre aux syndicalistes qu'elle demeure favorable à un débat, estimant néanmoins que l'annulation de la retraite anticipée n'est pas l'affaire du secteur de l'éducation, mais de tout le gouvernement. Et c'est en femme d'Etat qu'elle a souligné que le projet de loi passera devant l'Assemblée populaire nationale et sera soumis au vote des députés, a-t-elle ajouté. Pour rappel, à la fin du mois de septembre, plusieurs syndicats autonomes de l'éducation, de la santé, de l'administration et d'autres secteurs ont décidé d'aller vers une grève de deux jours pour protester contre la suppression de la retraite anticipée. Benghebrit qui négocie au mieux cet écueil estime que le dossier portant réforme des retraites devra nécessairement être soumis aux élus de l'APN et aux membres du Conseil de la nation qui devront statuer dessus. Elle invite surtout à faire preuve de responsabilité et à «protéger la scolarité des enfants».

Le dossier des retraites se dresse ainsi comme un énième obstacle sur le chemin long et difficile de Benghebrit, qui livre déjà bataille sur plusieurs fronts. Elle qui en a connu d'autres, saura certainement désamorcer cette situation explosive. Gageons que la ministre qui est consciente des enjeux de l'heure fera de sorte de garder saufs les intérêts des élèves, collégiens et lycéens des établissements nationaux. N'est-ce pas que l'année 2017 s'annonce cruciale en cela que l'agenda prévoit d'importants rendez-vous politiques. L'année scolaire 2016-2017 ne sera pas seulement celle de la mise en oeuvre des réformes éducatives, mais aussi celle des élections législatives où elle aura à gérer la donne que constituent les forces occultes qui s'opposent à l'émergence d'une école moderne affranchie du joug de l'obscurantisme. La ministre en est d'ailleurs consciente, elle qui a déjà fait savoir: «On s'attend à d'autres rumeurs remettant en cause le travail accompli par le ministère d'autant plus que l'année 2017 sera marquée par des échéances politiques où certains tenteront d'instrumentaliser l'école à leurs propres fins.» En somme, point de surprise.

La mission de Nouria Benghebrit sera très difficile cette année, contrairement aux précédentes. Avec la sincérité et la détermination qu'on lui connaît, elle engagera, n'en doutons pas, les grands moyens afin de garantir une scolarité sereine aux enfants de la nation. Notons que la première responsable de l'Education nationale n'a eu de cesse de réitérer l'engagement de l'état à répondre «favorablement» aux revendications syndicales, «malgré la conjoncture difficile» que traverse le pays. «L'Etat, à travers son gouvernement, a bien voulu répondre favorablement aux doléances malgré la situation difficile que traverse le pays, avec la baisse des rentrées financières liées à la baisse du prix du baril de pétrole», avait-elle indiqué lors d'un précédent épisode.