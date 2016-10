GRÈVE DE L'INTERSYNDICALE Suivi mitigé dans le sud du pays

Dans la wilaya de Ouargla, plusieurs enseignants ont répondu à l'appel de la grève dans divers établissements éducatifs.

La grève à laquelle ont appelé différents organismes syndicaux pour soulever des revendications socioprofessionnelles a connu hier un suivi «mitigé» dans certaines wilayas du sud du pays. Dans la wilaya de Ouargla, plusieurs enseignants ont répondu à l'appel de la grève dans divers établissements éducatifs, à l'instar du collège d'enseignement moyen (CEM) Djaber Ben Hayane à Bamendil (Nord de Ouargla), avec un nombre de grévistes ayant atteint, aux premières heures de la grève, 12 enseignants sur 23, a-t-on signalé à la direction locale du secteur de l'éducation. Toujours à Ouargla, des élèves se sont rassemblés dans la matinée devant des établissements éducatifs, tels que le lycée Abdelmadjid Boumada et le CEM Moulay Larbi, a-t-on constaté. Par contre, les cours se sont déroulés normalement dans d'autres établissements, où aucun gréviste n'a été signalé dans la matinée entre enseignants et administratifs, notamment au collège Ferhat Gherbouz, l'école primaire Emir Abdelkader et le lycée Ali Mellah (Ouargla), selon la direction du secteur. La grève a été partiellement suivie par les enseignants et administratifs relevant des trois paliers scolaires dans la wilaya de Laghouat, où a été relevé un taux de suivi estimé à «95% pour le secondaire, contre 60% pour le moyen et le primaire», selon le président du bureau local du Cnapest, Mohamed Akâa (représentant de l'Intersyndicale). Des grévistes relevant de six organisations syndicales ont observé, à cette occasion, un sit-in devant le siège du comité des oeuvres sociales des travailleurs de l'éducation de Laghouat. Dans la wilaya de Tamanrasset, la direction du secteur a fait état d'un «faible» suivi de la grève, signalant 135 grévistes sur l'ensemble des travailleurs, soit un taux de 4,90% dans les trois cycles d'enseignement. Les représentants de syndicats prenant part à cette grève, dont le Conseil national autonome des enseignants du secondaire et du technique (Cnapest) et le Syndicat autonome des enseignants du secondaire et du technique (Snapest), signalent, pour leur part, un taux de suivi de la grève dans les trois cycles d'enseignement «oscillant entre 60 et 80%». Dans le même sillage, la direction de l'éducation de la wilaya d'El-Oued a enregistré un faible taux de suivi estimé à 6% pour l'encadrement pédagogique et à 3% pour les administratifs. Les représentants des organisations syndicales précitées ont, eux, relevé un taux de suivi de «85% pour le primaire et le moyen et de 89% pour le secondaire», toujours dans la wilaya d'El-Oued. 17 organisations syndicales avaient appelé dernièrement à un mouvement de protestation les 17 et 18 octobre courant pour revendiquer l'annulation du nouveau projet de loi relatif à la retraite proportionnelle et sans condition d'âge. Ce groupement est composé de syndicats de l'éducation, de la santé et de quelques secteurs économiques.