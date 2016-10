SÉJOUR À ALGER D'UNE DÉLÉGATION DE LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE DU CANADA Une collaboration prometteuse se dessine

Par Abdelkrim AMARNI -

Les hôtes de l'Algérie chaleureusement fêtés pendant leur visite.

Alger a fêté dimanche ses hôtes membres d'une délégation représentant la diaspora algérienne vivant au Canada qui effectue une visite dans le cadre des «Journées scientifiques et culturelles des Algériens du Canada».

L'Algérie accueille ainsi, depuis vendredi dernier jusqu'à jeudi prochain, quelque 50 artistes et scientifiques algériens établis au pays de l'Erable. Ces «ambassadeurs», au profil particulier, prennent part à cet événement exceptionnel qui se déroule dans trois différents endroits de la capitale algérienne: le Palais de la culture, le Musée du Bardo ainsi que la salle Ibn Zeïdoun (Riah El Feth) sans compter le siège du ministère des Affaires étrangères.

La troisième journée de leur séjour (dimanche) a été marquée par l'ouverture officielle des «Journées scientifiques et culturelles» dont le programme chargé se décline en une série de conférences couronnées par une soirée musicale sublime au Palais de la culture à Alger où les youyous ont résonné devant les prestations du terroir présentées. Cette soirée s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Culture, respectivement Tahar Hadjar et Azzedine Mihoubi.

L'ambassadrice du Canada à Alger, Mme Isabelle Ray, a assisté à cette soirée à laquelle étaient conviés nombre d'ambassadeurs de pays amis.

Cette journée dédiée à l'ensemble de la communauté algérienne installée à l'étranger, se tient en commémoration du massacre du 17 Octobre 1961 à Paris de manifestants pacifiques algériens.

Ainsi, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec ceux de la Culture et de la Recherche scientifique, ont organisé pour la première fois une journée culturelle et scientifique afin de souligner précisément «le renouveau, le dynamisme et l'engagement de la communauté algérienne à l'étranger et encourager par là son implication dans le développement national».

Pour cette première édition, le choix a été porté sur la communauté algérienne établie au Canada. Celle-ci, qui compte plus de 100.000 âmes, se distingue par un grand nombre de compétences scientifiques et médicales ainsi que d'artistes de qualité. Cette soirée musicale a fait découvrir au public algérien, de nombreux artistes algériens venus du Canada, tels que le talentueux jeune pianiste Mehdi Bilal Ghazi, la mozzo-soprano, Faïrouz Oudjida ou encore la chanteuse Lynda Thalie qui exécuta de façon magistrale la fameuse chanson d'Idir «Essendou». Il ne faut pas omettre de citer la troupe de musique andalouse de Montréal, du groupe des Amis de la musique andalouse de Montréal (Amam), qui a composé de superbes partitions algéroises rythmées par les spectateurs dont les femmes se sont égosillées de youyous exprimant ainsi la chaleur qui a animé cette soirée.

En art visuel, les organisateurs ont retenu, entre autres, les oeuvres de l'artiste Mehel et de l'Algéro-Québécoise Nadia Aït Said. Du côté des conférences scientifiques, on notera la présence de nombreux maîtres en la matière. L'édition 2016 de ces journées, qui sont appelées à être renouvelées, est considérée comme une expérience pilote. On pensera à l'avenir aux sports, à la jeunesse, à l'économie et aux entreprises et aussi à la littérature avec ses écrivains et ses maisons d'édition.

Mohamed Lachemi, vice-recteur de l'université de Ryerson, de Toronto et membre de la délégation, a salué l'initiative d'organiser cette rencontre qui ouvrira, a-t-il dit, «des perspectives prometteuses pour des collaborations entre chercheurs et universitaires algériens établis au Canada et leurs collègues en Algérie».

Plus de 100.000 Algériens vivent au Canada. Plus de la moitié réside dans la région de Montréal, province francophone de ce pays nord-américain.