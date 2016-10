EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE À EL ACHOUR M'hamed Sahraoui se défend

Par Amar INGRACHEN -

M'hamed Sahraoui dit n'avoir rien reçu de la part du ministère de l'Habitat et insinue qu'il fait l'objet d'une campagne de malveillance.

Après l'annonce par plusieurs médias du retrait de son agrément à M'hamed Sahraoui par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, celui-ci a tout nié en déclarant n'avoir reçu aucune notification de qui que ce soit et que «le retrait de l'agrément se fait dans des conditions qui sont loin d'être réunies». «Le ministère de l'Habitat ne m'a rien retiré et il n'y a rien d'officiel là-dessus. En tout cas, je n'ai toujours pas été notifié. Comment enlever l'agrément à quelqu'un qui cumule 50 ans d'activité et qui est connu en Algérie et ailleurs. Quelqu'un qui a travaillé sur plus de 900 projets depuis 1968 sur lesquels il n'a eu aucun problème. Et puis, le retrait d'un agrément obéit à des règles et je suis bien placé pour le savoir. La suppression de l'agrément vient comme la finalité de l'enquête qui débouche sur un constat qui donne éventuellement lieu à des sanctions graduées qui vont du simple gel provisoire jusqu'à la suppression définitive de l'agrément. Elle ne peut pas être un préalable. Et il n'y a pas eu d'enquête», a-t-il déclaré au journal en ligne TSA en soupçonnant une campagne de dénigrement à son égard pour des motifs de «jalousie». «Il y a une malveillance claire. Vous savez la jalousie et la méchanceté des gens sont exceptionnelles. Les médias ont tout fait aussi pour entretenir ce climat au lieu de dire la vérité», a-t-il déclaré dans ce sens au même journal. Ces déclarations, pour banales qu'elles paraissent, laissent croire que M'hamed Sahraoui, qui a pourtant fait ses preuves sur le terrain en menant plus de 900 projets et dont les travaux sont globalement chantés partout par l'opinion publique jusque-là, fait l'objet d'une campagne malveillante qui vise à ternir son image. Preuve en est, selon lui, le fait que des conclusions fort sévères à son égard soient tirées avant même qu'une quelconque enquête ne soit lancée. En effet, suite à l'effondrement d'une bâtisse située à El Achour, résidence Urba 2000, survenu le vendredi 14 du mois en cours et la réaction du ministère de l'Habitat que cet incident a entraînée, M'hamed Sahraoui, qui en est le propriétaire et qui a été mis en cause par plusieurs médias dans cette affaire, a indiqué, dans un communiqué qu'il a rendu public, qu'il respecte infailliblement la réglementation et que ce qui lui est reproché ne tient pas la route.«Le permis de construire de l'opération dite Urba 2000 sise à El Achour, a été délivré par les autorités compétentes, le 22 septembre 1999, sous le No 172/ à Ú/99. Un dossier de régularisation par rapport au dossier initial a été transmis pour approbation à l'APC d'El Achour, suivant bordereau d'envoi en date du 3 novembre 2015, et resté sans réponse, alors que la réglementation (texte du 12.02.2015.) donne un délai de 20 jours à l'APC pour répondre; au-delà de ce temps le permis de construire peut être considéré comme acquis», a-t-il assuré en précisant que le document dont il est question «concerne l'ensemble des constructions, y compris les studios, pour lesquels je dispose de plans dûment visés par l'administration». M.Sahraoui a ajouté que «les études de sol ont été réalisées par le Laboratoire national S-E-T-ME-SOL en Novembre 1995, et cela en plus d'une étude complémentaire. Ces études ont été transmises au CTC, organisme national de contrôle des constructions, qui a suivi le processus de réalisation», ce qui démontre irrévocablement «que les formalités juridiques, aussi bien que géotechniques ont été parfaitement respectées, dans l'ensemble des opérations d'Urba 2000». Elles ont, entre autres, permis au CTC d'accompagner les travaux».

Par ailleurs, étalant les élément objectifs de l'effondrement du bloc de studios, il a indiqué que celui-ci «est dû aux travaux de terrassement inconsidérés, effectués par le promoteur, le sieur Hattou Eliès». En effet, selon lui, Hattou Eliès avait été mis en demeure un mois auparavant, de cesser les travaux de terrassement, pour le motif qu'ils menaçaient la solidité du bloc des studios mitoyens». De plus, a-t-il complété au sujet des fondations de la bâtisse qui ont été touchées, «ce sont les eaux de ruissellement qui sont les conséquences des fuites maintes fois signalées à l'entreprise des eaux, la Seeal».