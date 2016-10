GRÈVE DE L'INTERSYNDICALE:TIZI OUZOU Une mobilisation appréciable

Par Kamel BOUDJADI -

Plusieurs secteurs ont connu des perturbations depuis le début de semaine. Les mairies, les écoles sont les plus sensibles à ces débrayages. Ainsi, les grèves sont au rendez-vous après celles des élèves de tous les cycles.

Hier à travers les chefs-lieux des communes les populations étaient unanimes à qualifier ces débrayages de politiques et d'anarchiques. Malgré les revendications affichées, les citoyens qui souffrent au niveau des administrations déjà pourries par la bureaucratie n'en font pas des raisons pour des débrayages à tout-va. Moyennement suivis, les appels à la grève de plusieurs syndicats seront rejoints aujourd'hui mardi par un autre syndicat. En effet, le Syndicat national des paramédicaux compte ratisser large au niveau des structures de santé à partir d'aujourd'hui. Connaissant le service minimum brandi à chaque fois, les populations prévoient l'enfer au niveau des hôpitaux. Beaucoup estimaient hier que sans la grève, le service était déjà inexistant. Comme les autres, le syndicat des paramédicaux réclame l'annulation de la décision de proroger l'ordonnance 97-13 du 31 mai 1997 régissant le départ à la retraite sans condition d'âge prise lors de la dernière tripartite.

Aussi, la méfiance des citoyens est grande. La colère aussi n'est pas loin. L'avis général recueilli sur les places publiques est que les syndicats en font beaucoup trop avec ces débrayages sauvages qui ne se soucient pas des tracasseries causées. La dernière grève des élèves est un cas illustratif clair de la légèreté avec laquelle sont prises ces décisions.

En effet, il est inadmissible, dans un pays où la logique existe encore que tous les secteurs soient paralysés par des grèves. Les syndicats semblent ignorer que si tous les secteurs sont en grève simultanément, c'est le pays qui est à l'arrêt. Si la santé, l'école, l'administration sont à l'arrêt, il est à se demander qui va assurer la vie normale des populations et du pays. C'est pourquoi, il est impensable que les syndicats n'aient pas pensé à ce cas de figure. L'autre interrogation concerne l'arrivée de ces décisions à ce moment précis alors que tous les secteurs connaissent des problèmes depuis des lustres.

Enfin, il semblerait que l'âge de départ à la retraite est le point nodal qui réunit les syndicats de ces secteurs qui bouillonnent. Les élèves eux se soucient plus du calendrier des vacances.