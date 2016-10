DIASPORA ALGÉRIENNE AU CANADA L'université en opération de séduction

Par Salim BENALIA -

La photo de famille

Tahar Hadjar a exhorté les membres de la diaspora algérienne à apporter leurs aide et contribution dans le cadre de l'évaluation des réformes et accompagner, par leurs idées et suggestions, l'Algérie à mettre en place une politique de prospective dans le secteur de l'enseignement supérieur.

Attachés au pays, les cols blancs algériens établis au pays de l'Erable n'ont jamais coupé les ponts d'avec leur mère patrie. Cette fois ils expriment leur volonté d'accompagner les réformes de l'université algérienne et s'engagent en faveur d'un partenariat indéfectible dans ce secteur clé qui tire vers le haut l'économie et la société algérienne. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a reçu à Alger les universitaires et chercheurs issus de la communauté algérienne au Canada, et ce à l'occasion de la première édition des Journées scientifiques et culturelles des membres de la communauté algérienne établie au Canada. Lors de cette rencontre le ministre a mis en valeur leur réussite au-delà des mers non sans leur rappeler que leur succès est celui des campus algériens où ils ont fait leurs premières armes.

C'est au siège de son département que M.Hadjar a, en effet, évoqué avec ces universitaires et chercheurs les «nombreux acquis» réalisés par l'université algérienne, faisant remarquer que «leur réussite est aussi celle de l'université algérienne au sein de laquelle ils ont effectué leur formation de base». Rappelant que l'université algérienne a entrepris une série de réformes depuis plusieurs années, le ministre a fait savoir que son département est actuellement dans la phase d'évaluation de ces mutations pour apporter des correctifs à certaines «anomalies». A cet effet, il a exhorté les membres de la diaspora algérienne à apporter leur aide et contribution dans le cadre de l'évaluation de ces réformes et accompagner, par leurs idées et suggestions, l'Algérie à mettre en place une politique de prospective dans le secteur de l'enseignement supérieur. A cette occasion, une commission de suivi, composée de deux membres de la communauté algérienne établie au Canada et deux cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a été installée par M. Hadjar. Elle est chargée de suivre toutes les recommandations allant dans le sens d'établir des liens et des pans de coopération entre l'université algérienne et les chercheurs et universitaires algériens à l'étranger. Par ailleurs et à l'occasion de cette rencontre, trois conventions ont été signées entre l'université Ryerson (Toronto) du Canada et trois universités algériennes, à savoir Oran1, Constantine2 et Blida3. Le président/vice-recteur de l'université Ryerson, l'Algérien Mohamed Lachemi, a annoncé, au terme de la cérémonie de signature, que son établissement allait débloquer, chaque année, trois bourses au profit d'étudiants de chacune des trois universités algériennes ayant signé ces conventions. Il a également annoncé avoir attribué, à titre exceptionnel cette année, trois autres bourses pour des étudiants de l'université de Béjaïa, à la demande de son recteur. La première édition des Journées scientifiques et culturelles des membres de la communauté algérienne établie au Canada est organisée pendant trois jours (16-19 octobre) avec l'objectif d'établir un partenariat avec la diaspora algérienne, rappelle-t-on. Ces journées sont organisées par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Culture; elles s'inscrivent dans le cadre des activités marquant la commémoration de la Journée nationale de l'émigration. Le programme de ces journées comporte des conférences scientifiques au niveau du ministère des Affaires étrangères et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que dans des instituts spécialisés. Ces conférences seront animées par des experts, chercheurs et scientifiques dans différents domaines, notamment la gestion et le management, la santé et la médecine, les technologies de la communication, l'informatique et l'intelligence artificielle, le génie civil et industriel, l'aéronautique et la recherche opérationnelle. Des activités culturelles et artistiques sont également prévues lors de ces journées.