REVENDICATIONS DES GLD ET DES MILITAIRES RADIÉS Le MDN lève les équivoques

Dans un communiqué parvenu hier, à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale a apporté des précisions concernant les revendications sociales des Groupes de légitime défense (GLD) et des militaires rayés des rangs de l'ANP par mesures disciplinaires. Ainsi concernant les GLD, le communiqué précise que depuis la dernière réunion de travail tenue le 1er juin 2016, avec des représentants des Patriotes ayant participé aux opérations de lutte contre le terrorisme, aux côtés des éléments de l'ANP «les services sociaux du MDN, de concert avec ceux du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, s'attellent à l'étude et la régularisation, au cas par cas des dossiers relatifs à leurs pensions de retraite proportionnelle exceptionnelle, par le biais de la Caisse nationale de retraite». Le communiqué précise également que cette opération demeure toujours en cours jusqu'à la régularisation de tous les dossiers concernés. S'agissant des citoyens appartenant aux Groupes de légitime défense (GLD), qui ne font pas partie de la catégorie des citoyens volontaires (Patriotes), «les textes réglementaires régissant l'activité de cette catégorie de citoyens qui ont été armés dans le but d'assurer la défense de leurs familles et leurs biens, ne leur permettent pas de prétendre au bénéfice d'aucune forme d'indemnisation ou de pension». Enfin pour le dossier des militaires rayés des rangs par mesures disciplinaires, le MDN a rappelé que «les éléments faisant partie de cette catégorie, dont la radiation pour mesures disciplinaires est assimilée à une sanction, n'ouvrent pas droit au bénéfice d'une pension, conformément aux dispositions du Code des pensions militaires». Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale «demeure attentif aux doléances des citoyens ayant servi dans les rangs de l'ANP et ceux volontaires (Patriotes) ayant participé aux opérations de lutte contre le terrorisme et continuera à oeu-vrer jusqu'à la régularisation de tous les dossiers», a ajouté le même communiqué.