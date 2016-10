Amor Benamor présente son label

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le groupe alimentaire, Amor Benamor, a participé au rendez-vous mondial de l'alimentation (Sial), qui se tient du 16 au 20 octobre 2016, au Parc des expositions de Villepinte à Paris nord. C'est dans ce carrefour de grande envergure que la marque a présenté ses meilleurs produits aux professionnels du secteur de la distribution et de la restauration. C'est sous sa nouvelle identité commerciale conformément à la stratégie de marque mise en oeuvre par le groupe que la marque se présente. En mettant en place un impressionnant dispositif pour mettre en valeur le potentiel productif du groupe et de toutes ses innovations, un stand de 50 m² à été mis en place pour accueillir les visiteurs en quête de nouvelles saveurs, venus des quatre coins du globe. Le groupe propose entre autres produits, la gamme couscous, produit phare de leur catalogue, sous une nouvelle référence qui vient élargir l'offre existante. dans le cadre de la diversification du portefeuille des produits adoptée pour répondre aux besoins les plus larges des consommateurs en produits alimentaires, une nouveauté a été annoncée, il s'agit de l'offre café aux divers arômes, en grain et en capsules biodégradables. Pour Amor Benamor, le Sial est le rendez-vous incontournable qui permet non seulement de promouvoir son savoir-faire acquis durant plus de 30 ans dans l'industrie agroalimentaire, mais également d'asseoir la notoriété de ses marques à l'échelle internationale aux côtés des plus grandes firmes. Le Salon international de l'agroalimentaire de Paris est incontestablement l'évènement le plus important du secteur de l'agroalimentaire, il réunit plus de 6000 exposants affluant de plus de 100 pays et plus de 150.000 visiteurs professionnels en provenance de près de 200 pays à des fins d'échange et d'innovation.