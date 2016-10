AFIN D'EXPLORER LES VOIES D'UNE COOPÉRATION RENFORCÉE AVEC LA CAPITALE Valérie Pécresse aujourd'hui à Alger

Par Walid AÏT SAÏD -

Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ancienne ministre du Budget, présidente de la région Ile-de-France, se rendra aujourd'hui à Alger.

Lors de cette visite de deux jours, elle sera accompagnée de Stéphane Beaudet, vice-président chargé des transports, Faten Hidri, vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et Othman Nasrou, vice-président chargé de l'action internationale et du tourisme. Ce déplacement vise avant tout à explorer les voies d'une coopération et d'un partenariat renforcés avec la wilaya d'Alger. Mme Pécresse sera accueillie par Abdelkader Zoukh, wali d'Alger, avec qui elle s'entretiendra.

Au cours de sa visite, elle rencontrera en outre Nouredine Bedoui, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouria Benghebrit, ministre de l'Education nationale, Tahar Hadjar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que de nombreuses personnalités institutionnelles. La délégation visitera également le site de l'incubateur Sylabs, espace de co-working spécialisé dans les créations technologiques, l'innovation numérique, culturelle ou artistique, en présence de jeunes créateurs de start-up. Par ailleurs, Valérie Pécresse interviendra devant les étudiants de l'Ecole supérieure des affaires d'Alger (Esaa) sur le thème suivant: «Innovation et numérique: les bases d'un nouveau partenariat euro-méditerranéen.» Enfin, elle rencontrera la communauté française et des partenaires algériens à la Résidence de France.