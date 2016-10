62ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION DU 1ER NOVEMBRE 1954 Un haïk géant déployé à Bechar

Un haïk géant, comme symbole de lutte et de tradition de la femme algérienne, sera étendu le 25 du mois en cours à la place de la République à Béchar, à l'occasion des festivités du 62ème anniversaire de la révolution du 1er Novembre 1954, a-t-on appris hier, auprès de l'Association féminine locale de revivification du style patrimonial. Cette manifestation vise essentiellement à mettre en évidence cet habit traditionnel de la femme algérienne et qui est aussi un symbole de la résistance du peuple contre l'oppression coloniale avant et durant les sept années de la révolution, a précisé Boughazi Rabiaâ, présidente de l'association. «Mettre en valeur le haïk et l'exposer sur la place publique à l'occasion de la célébration des plus importantes dates de l'histoire du pays, nous permettra de réaffirmer notre identité culturelle et sociale, et immortaliser avec intensité l'âme de la nation algérienne, a-t-elle souligné. Une exposition sur les différents types de haïk portés par les femmes des différentes régions du pays est également prévue à cette occasion, dans le but de permettre aux visiteurs de connaître les facettes de ce symbole de lutte et des traditions algériennes.», a-t-elle ajouté