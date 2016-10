GRÂCE AU CODE DES INVESTISSEMENTS Le FMI prévoit une hausse des IDE pour l'Algérie

Le Fonds monétaire international a confirmé, dans son dernier rapport, le ton quelque peu optimiste qu'il a eu lors de son avant-dernier rapport, sur l'Algérie.

Le document rendu public, hier, et qui traite de la situation financière des pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (Moanap), réactualise ses informations recueillies sur l'Algérie.

Le FMI note, en effet, dans son rapport, l'adoption par l'Algérie d'un nouveau Code des investissements. Pour l'institution de Bretton Woods, cela aura pour effet direct, une hausse des investissements directs étrangers.

L'Algérie devrait connaître un rebond en matière d'IDE après un ralentissement enregistré ces dernières années, grâce à l'allégement des formalités administratives et le renforcement de la qualité des institutions qui permettraient d'attirer davantage d'investissements étrangers, relève le Fonds.

Le FMI souligne que ces actions ont été mises en oeuvre par quelques pays pétroliers en vue de diversifier l'économie et de développer le secteur privé, tout en reconnaissant qu'il faut du temps pour réduire la dépendance aux revenus des matières premières.

Le FMI avance, par ailleurs, que le ralentissement de la croissance globale de l'Algérie en 2016 sera compensé par une augmentation de la production de gaz naturel.

Mais à moyen terme, la croissance hors pétrole se maintiendra bien en deçà des normes historiques, prévoit-il. Selon les chiffres avancés par le FMI, le Pib réel de l'Algérie devrait s'accroître de 3,6% en 2016 et de 2,9% en 2017.