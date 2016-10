L'INTERSYNDICALE ANNONCE UNE NOUVELLE GRÈVE DE DEUX JOURS La bataille pour la retraite continue

Par Abdellah BOURIM -

Les 13 syndicats composant le front pour la retraite proportionnelle, ne comptent pas faire machine arrière, revigorés par la mobilisation dite «importante» des travailleurs de différents secteurs lors du dernier mouvement de grève de deux jours les 17 et 18 du mois courant, ils sont décidés à entamer une nouvelle aventure avec une grève de deux jours les 24 et 25 du même mois pour mettre le gouvernement dans l'embarras.

En effet, le gouvernement qui a déjà pris la décision d'en finir et de clore une fois pour toutes le dossier de la retraite proportionnelle annonce sa suppression à partir du mois de janvier de l'année prochaine, en justifiant cette décision par la conjoncture économique actuelle qui impose des mesures d'austérité permettant d'éviter le recours à l'endettement extérieur. Par ailleurs, les syndicats composant le front intersyndical, jugent qu'il est «inadmissible de toucher aux droits des travailleurs» en considérant que «la retraite proportionnelle, l'un des principaux acquis de la classe ouvrière, est une 'ligne rouge'' à ne pas franchir».

Ces derniers affirment dans un communiqué qu'ils sont bien déterminés à aller jusqu'au bout dans leur revendication en «saluant la forte mobilisation des travailleurs» autour de leur formation syndicale, ce qui est considéré comme «un bon signe de maturité de la classe ouvrière qui a réussi pour la première fois dans l'histoire du mouvement syndical algérien à une convergence de ses points de vue sur une seule et unique plate-forme de revendication, et ce, en dépit de la politique d'intimidation et de menace adoptée à son égard par la tutelle».

Selon ce dernier, le front syndical est «bien déterminé à mener son combat pour arracher le droit légitime des travailleurs» ajoute la même source. Pour ce qui est du précédent mouvement de contestation observé par les syndicats les 17 et 18 octobre derniers, le ministère de l'Education qui est le plus touché par la grève avance à un taux de suivi de 24%, les syndicats quant à eux évoquent un taux record historique de plus de 77%. Pour l'Intersyndicale peu importe le taux de suivi réalisé, l'essentiel est dans la mobilisation historique des syndicats de différents secteurs autour d'une seule et unique plate-forme de revendications qui tournent autour de l'annulation de la décision du gouvernement portant suppression de la retraite proportionnelle et également leur implication dans l'élaboration du projet du nouveau Code du travail, que le ministère du Travail a déjà soumis à l'Assemblée populaire nationale pour son adoption. «Ce qui est déjà une grande réalisation pour la classe ouvrière qui arrive enfin à converger ses idées et ses points de vue autour d'une plate-forme de revendications communes», et leurs différences et divergences partisanes de l'autre côté.

Les deux parties entrent dans une bataille de chiffres, mais le résultat est le même, en raison des milliers d'élèves qui sont dans la rue faute de la présence des enseignants et des encadreurs.