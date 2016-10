L'AMBASSADE DE FRANCE EN ALGÉRIE L'ASSURE "TLSContact n'est pas coupable de fraude"

Par Ali TIRICHINE -

Selon l'attachée de presse de l'ambassade de France en Algérie, des clarifications sont nécessaires pour rejeter les rumeurs mettant en cause TLSContact.

«Des accusations infondées circulent actuellement à l'encontre de TLSContact, prestataire d'externalisation des services des visas pour le compte des consulats généraux de France en Algérie à Alger, Oran et Annaba, a indiqué l'ambassade de France en Algérie. Ces rumeurs de malversations et de non transmission par TLSContact de certains dossiers aux différents consulats généraux, propagées à la suite d'un SMS abusivement attribué au chef du service des visas du consulat général de France à Oran, sont parfaitement fausses, est-il ajouté.

La même source souligne que les procédures mises en place au sein de TLSContact ne permettent en aucun cas ce type de fraude, et toutes les demandes reçues par ce prestataire sont systématiquement transmises au consulat général concerné.

L'ambassade précise que les vérifications conduites sur les dossiers de personnes n'ayant pas obtenu leur visa ont démontré que les demandes avaient bien été traitées par le consulat général concerné, qui leur avait opposé un refus en toute connaissance de cause, sur la base de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il est rappelé que les consulats des Etats membres de l'Espace Schengen, en application de l'article 20 - alinéa 3 du Code communautaire des visas, n'apposent plus de cachet dans les passeports depuis le 20 novembre 2015, date à laquelle le VIS (Système d'information Schengen) est devenu pleinement opérationnel dans toutes les régions du monde.

Suite à ce constat, l'ambassade assure que «les consulats généraux de France en Algérie ne sont donc plus concernés par les dispositions relatives à l'apposition du cachet dans le passeport».

L'attachée de presse de l'ambassade de France en Algérie, Hélène Devienne, n'est pas revenue sur l'affaire impliquant un Franco-Algérien faisant partie d'une bande spécialisée dans la contrefaçon des documents de voyage qui a été démantelée cette semaine par la sûreté de wilaya d'Alger.

Les mis en cause sont accusés d'escroquerie et tentaient de transmettre de faux documents de base à des personnes en quête de visa dont des fiches de TLSContact qui faisaient partie d'objets saisis exposés au commissariat central d'Alger. Les officiers en charge de l'enquête ont exclu toute complicité d'un quelconque service que ce soit étant donné que les malfaiteurs ont agi seuls.

Des cartes d'identité et des permis de conduire falsifiés ainsi que de faux certificats de scolarité font partie des documents saisis.

En effet, une bande de malfaiteurs spécialisée dans la falsification et le trafic de documents de voyage a été démantelée en début de semaine par les services de sûreté de la wilaya d'Alger. Ils ont aussi saisi 10 passeports. Deux d'entre eux étaient faux. Un autre était d'un pays étranger, en l'occurrence la France. C'est ce qu'on a appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. D'ailleurs, de nombreux objets saisis étaient exposés au commissariat central d'Alger.

Les éléments de la Brigade de recherche et d'investigation de la police judiciaire ont effectué une enquête de deux mois à Alger avant de parvenir à l'arrestation de trois suspects âgés entre 25 et 40 ans dont l'un d'entre eux, binational, faisant déjà l'objet d'un mandat d'arrêt international, précise la même source. Lors de l'arrestation des trois suspects, les policiers ont découvert deux cachets et d'autres documents administratifs falsifiés dont des polices d'assurance voyage, des relevés bancaires, des ordinateurs et des imprimantes ainsi que trois téléphones portables.