RÉUNION DES CHEFS D'ÉTAT-MAJOR DE L'INITIATIVE 5+5 DÉFENSE Dix pays en conclave à Alger

Par Ikram GHIOUA -

Les travaux de la 8ème réunion des chefs d'état-major des Armées des pays mem-bres de l'Initiative 5+5 Défense, qui entre dans le cadre du plan d'action de l'année en cours, ont été clôturés hier à Alger. La réunion dont la présidence est assurée par l'Algérie s'est déroulée au Cercle national de l'Armée, à Alger, avec la participation de 10 pays. «Dans un contexte régional marqué par la densité des activités de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, accentué par les risques engendrés par les flux migratoires dans la région, nous, pays membres du 5+5 Défense, sommes les premiers acteurs de notre sécurité par notre capacité à nous rassembler autour d'un dialogue régulier et d'une coopération militaire à valeur ajoutée», a déclaré le général-major Ahcène Tafer, commandant des Forces terrestres. Ce dernier a pris les commandes de la réunion en sa qualité de représentant du chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah.

«Je tiens à affirmer l'extrême importance qu'accorde le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, général de corps d'armée à la réussite des travaux de cette réunion, tout en veillant au renforcement de la coopération entre les Forces armées de nos pays, ce qui consolidera la paix et la sécurité dans la région», a ajouté le général Tafer.

A leur tour, rapporte encore le communiqué du MDN, «les chefs d'état-major des Armées des pays membres ont également exprimé la volonté de leurs pays respectifs à renforcer la montée en puissance de ce processus de coopération, pour faire face aux différentes menaces qui prévalent dans la région et rappelé, à ce titre, les activités entreprises par leurs pays dans les domaines d'intérêt commun». L'intérêt commun qui doit être basé avant tout sur une coopération perspicace et transparente afin de permettre à l'Initiative des 5+5 d'évoluer vers des résultats plus concrets, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Mais pas seulement puisqu'il a été question, selon toujours le communiqué «, de la prise en compte durant ces travaux par l'Initiative 5+5 Défense de nouveaux domaines d'intérêt tels que la cyberdéfense et le changement climatique et ses incidences sur la sécurité».

Qualifiée de réunion de haut niveau, cette rencontre inscrit l'Initiative 5+5 Défense comme étant l'un des espaces régionaux les plus actifs en termes de coopération multilatérale, de concertation et de dialogue sur les enjeux de sécurité.

Le MDN rappelle par ailleurs dans son communiqué que «l'Algérie assure pour la 2ème fois la présidence de cette initiative après celle de 2005». Soulignant que «plus de 360 activités dans les domaines couverts par l'Initiative que sont la sécurité maritime, la sûreté aérienne, la gestion des catastrophes naturelles, la formation et la recherche académique, ont été organisées de 2005 à 2016». Des activités précise encore la même correspondance qui «contribuent à l'échange d'expériences, de connaissances et d'interopérabilité entre les Forces armées des pays membres».