GESTION DES CANTINES SCOLAIRES D'ORAN Des vivres alimentaires détournés?

Par Wahib AïT OUAKLI -

«A quoi ont servi les millions de dinars alloués aux écoles alors que les enfants scolarisés ne bénéficient pas des repas complets?», se demande-t-on.

Accablantes sont les conclusions contenues dans le rapport d'enquête élaboré par les membres de la commission de l'éducation et de la formation professionnelle près l'APW d'Oran. Ces rédacteurs, relevant plusieurs anomalies liées à la gestion des cantines scolaires, accusent des gestionnaires de cantines de tous les maux en leur reprochant d'entreposer différents vivres alimentaires pour les détourner ensuite alors qu'ils sont censés être distribués aux enfants scolarisés. Selon des cadres de ladite commission, il s'agit entre autres des fruits, boissons gazeuses et jus qui continuent à faire l'objet de détournements, privant ainsi des centaines d'élèves scolarisés de bénéficier des repas adéquats à leur croissance.

Une telle accusation ne risque pas de passer inaperçue vu sa gravité, d'autant que les mem- bres de ladite commission haussent le ton en évaluant très mal la montée d'un phénomène qui est contre toute attente récurrent un peu partout dans plusieurs écoles. «Des repas incomplets sont distribués aux enfants scolarisés», accuse-t-on. De telles anomalies non moins gravissimes ont, selon les mêmes cadres de la commission, été relevées suite aux sorties effectuées par les membres de la commission dans l'école de Djefafala, localité rattachée à la daïra de Bethioua, située à l'extrême est d'Oran en venant de la wilaya de Mostaganem. Le même constat a, selon toujours la même commission, été relevé dans une école rattachée administrativement à la commune de Aïn El Bia, localité située dans la partie est de la wilaya d'Oran. Un tel rapport, pouvant servir de déclic quant à l'ouverture d'une enquête judiciaire, met en relief le devenir des budgets colossaux consacrés aux établissements scolaires dont les cantines scolaires. «A quoi servent les millions de dinars alloués aux écoles alors que les enfants scolarisés ne bénéficient pas de repas complets?» se demande-t-on. Une telle question ne trouve pas de réponse tant qu'aucune enquête n'est jusque-là lancée hormis l'alarme tirée par les membres de la commission de l'éducation et de la formation professionnelle!

Ceux-là (les membres de la commission) ne semblent tout de même pas badiner avec une telle question qui entache tout un secteur, l'Education nationale. Pour ce faire, ledit rapport a été expédié au premier wali d'Oran l'invitant à prendre des mesures qui s'imposent.

Dans le sillage de leur rapport, les rédacteurs dudit document incitent le wali quant à la nécessité de passer au peigne fin une telle problématique tout en l'invitant à sommer les responsables en charge de la gestion des écoles quant à l'amélioration du repas servi à...l'enfant scolarisé. Ce n'est pas tout. L'hygiène dans les cantines scolaires a constitué l'essentiel d'un autre chapitre qui a fait l'objet d'enquête effectuée par ladite commission. «La désorganisation, l'anarchie et l'absence d'hygiène règnent en maîtresses des lieux dans plusieurs établissements scolaires d'Oran», relève-t-on de l'accablant document de la commission éducation près l'APW d'Oran.

Dans le but de tirer au clair une telle question tout en songeant d'ores et déjà à la nécessaire protection des élèves contre les maladies, ladite commission en collaboration avec les services locaux en charge de la santé sont sur le point de mettre en place un mécanisme officiel devant se pencher exceptionnellement et exclusivement sur une telle problématique, mettre à plat la mauvaise nutrition dans les établissements scolaires.