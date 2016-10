IL PRÉSENTE SES OFFRES 4G MOBILE Djezzy sort le grand jeu

Par Salim BENALIA -

Les responsables de Djezzy sont très confiants

Fort d'un réseau qui se distingue par les plus grands standards internationaux, l'opérateur ratisse large avec la 4G.

«Merci chers clients. C'est grâce à vous que nous allons gagner la future bataille: celle du digital!» C'est avec cet hommage qu'il a rendu aux abonnés que M.Vincenzo Nesci, Président Exécutif de Djezzy, a inauguré, hier, la séance de présentation des nouvelles offres commerciales 4G de la filiale du Groupe VimpelCom. Offres qui signent le retour en force du «Nouveau Djezzy» a précisé le même responsable qui a ajouté que ce retour se matérialise, notamment par le plus grand réseau lequel se distingue par les plus grands standards internationaux. Djezzy qui est déjà présent sur trois wilayas en 4G, couvrira bientôt, c'est-à-dire vers la fin de l'année, une vingtaine de wilayas avec cette ultime technologie. L'orateur a dans son intervention usé d'un discours où les mots clés étaient: nouveauté, flexibilité, agilité et sérénité. Autant de termes qui définissent une nouvelle stratégie dont les axes ont été définis suite à une écoute attentive et patiente des clients. «Nos offres commerciales s'adaptent aux besoins des clients qui sont au centre de l'aventure palpitante qui s'annonce» a poursuivi M.Vincenzo.

De son côté, Tom Gutjahr, Directeur général de Djezzy a mis l'accent sur l'extrême générosité des offres et la stratégie commerciale adoptée par l'entreprise en vue de devenir leader du digital en insistant sur la volonté de Djezzy de booster la consommation des data et de la révolutionner. Tom Gutjahr a souligné que Djezzy est en train de démocratiser la consommation des data comme il a démocratisé dans les années 2000 la voix tout en relevant que le leadership numérique auquel aspire l'entreprise et pour lequel elle déploie tant d'efforts est en train de se vérifier sur le terrain avec cet engagement de couverture de la population deux fois plus important que la concurrence.

Ensuite, ce fut le tour à M.Yacine Brahiti, Directeur Marketing qui a présenté in extenso les nouvelles offres commerciales qui s'apparentent à de redoutables armes commerciales face à la concurrence. Cet intervenant a tout de go annoncé le retour de la fameuse Djezzy carte et du célèbre Millénium. Des formules que charrie la déferlante 4G Djezzy avec des tarifs défiant toute concurrence. Le leader des technologies de communications mobiles, réinvente ainsi le prépayé en relançant une formule à succès pour le grand bonheur de ses abonnés et futurs abonnés, avec des tarifs imbattables.

Avec le retour de Djezzy Carte, les plans tarifaires de l'offre prépayée Liberty et de la post-payée Millenium sont disponibles dans un seul menu qui offre une panoplie d'avantages aussi attractifs les uns que les autres dans l'objectif de répondre, comme il se doit, aux besoins des clients prépayés 2G, 3G et 4G, est-il indiqué au sujet de ces offres qui sont finalement élaborées pour répondre à l'ensemble des profils.

Et tout cela, avec la garantie de communiquer sur le meilleur réseau, a signalé M.Brahiti en ajoutant:

«Djezzy revient avec une proposition ultrasimple et juste: le retour des appels gratuits illimités pour tous, sans facture, sans engagement.» Dans ces offres inédites figure l'option valable un mois; Millenium qui a connu un véritable changement en vue de mieux s'adapter aux besoins des consommateurs.

Les clients ont également accès à toutes les options Data que propose Djezzy et peuvent choisir l'option qu'ils souhaitent à tout moment. Bien que le prépayé soit avantagé de la sorte, l'on promet néanmoins que le postpayé viendra bientôt. A en croire M.Vincenzo, le plus vite se déploiera la 4G à l'échelle du territoire, le mieux ce sera pour le consommateur. Par le truchement des offres qu'elle ne manquera pas d'apporter, la quatrième génération de téléphonie mobile donnera lieu à une saine concurrence, a-t-il expliqué.