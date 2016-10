UNE ÉTUDE SUR L'ÉVOLUTION DES TAILLES DANS LE MONDE RÉVÈLE Les Algériennes sont les plus grandes du Maghreb

Par Walid AÏT SAÏD -

Avec une moyenne de 159,1 cm, mesdames, vous êtes certes plus petites que les messieurs, mais vous êtes mieux classées qu'eux, même au niveau Mena où vous êtes 3 èmes. Ils sont 6 èmes avec 170,1 cm de moyenne.

Les Algériennes sont-elles petites? Eh bien figurez-vous que contrairement aux idées reçues, elles sont de moyenne mondiale. Mieux encore, elles sont sur le podium de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

En effet, selon l'Imperial College London qui a publié une étude dévoilant l'évolution sur un siècle de la taille des hommes et des femmes, selon les pays dans lequel ils résident, les Algériennes mesurent en moyenne 159,1 cm. Une taille qui paraît petite, mais qui les place à la 3 ème place régionale juste derrière les Libyennes avec 162,1 cm et les Libanaises 162,4 cm. Dans le «Top Ten», les Jordaniennes sont 4 èmes avec 158,8 suivies des Irakiennes et des Emiraties ex aequo à la 5 ème place. Les Syriennes sont 6 èmes avec 158,6cm, les Marocaines suivent à la 7 ème place avec 157,8 cm, les Egyptiennes, elles, sont 8 èmes avec 157.3 cm de moyenne, les Saoudiennes 9èmes avec 155,9 cm alors que les Palestiniennes ferment ce top 10 avec 150,9 cm. Mesdames, vous êtes certes plus petites que les messieurs, mais vous êtes mieux classées qu'eux au niveau régional. Ils sont 6 èmes avec 170, 1 cm de moyenne.

Ils sont devancés par les Jordaniens premiers de la région avec 171 cm de moyenne, suivis des Emiratis avec 170,5 cm. A la troisième place on trouve un trio composé des Irakiens, des Marocains et des Syriens avec 170.4 cm de moyenne. Les Algériens arrivent juste après donc avec 170,1cm suivis des Saoudiens avec 167,7 cm et des Egyptiens avec 166,7cm. Nous sommes certes dans la moyenne régionale, mais restons très petits par rapport aux pays occidentaux.

Cette étude révèle que les femmes lettonnes et les hommes hollandais sont les plus grands, avec respectivement 169,9 cm et 182,5 cm de moyenne.

Les quatre pays où les hommes sont les plus grands étant donc: les Pays-Bas, la Belgique, l'Estonie et la Lettonie. Et, du côté féminin: la Lettonie, les Pays-Bas, l'Estonie et la République tchèque. Les Français, qui mesuraient 1,66 m en moyenne en 1914, frôlent désormais 1,80 m (179,7 cm). La hausse est également marquée chez les femmes, passées de 155,3 cm à 164,9 cm en un siècle. Les hommes australiens sont les seuls non-Européens qui font partie du top-25 des plus grandes personnes du monde. L'étude, conduite par quelque 800 chercheurs, a aussi montré que la taille des femmes de Corée du Sud a le plus augmenté (20,2 cm en moyenne) et celle des hommes d'Iran (16,5 cm en moyenne) en 100 ans. A titre de comparaison, les Américains et Américaines n'ont eux grandi que de 6 et 5 centimètres au cours du siècle.

Classés en 3e et 4e positions en 1914, ils ne figuraient en 2014 qu'aux 37e et 42e places. Par ailleurs, les femmes guatémaltèques et les hommes du Timor oriental seraient les plus petits avec respectivement 149.4 cm et 159.5 cm. Cette étude très sérieuse a permis de montrer que même si les facteurs génétiques jouent un rôle, l'évolution de la taille est influencée par la nutrition et des facteurs environnementaux.

Ainsi, des enfants et adolescents mieux nourris et vivant dans un environnement plus favorable ont tendance à être plus grands. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dont la Sierra Leone, l'Ouganda ou le Rwanda, si la population a gagné quelques centimètres en un siècle, la taille moyenne a reculé - jusqu'à 5 cm - au cours des 40 dernières années.