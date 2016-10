DEUXIÈME ÉDITION DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Dédiée à Noureddine Nait Mazi

Hamid Grine

Le moudjahid et ancien directeur du quotidien national d'information El Moudjahid est l'un des pères fondateurs de la presse algérienne après l'indépendance,.

La cérémonie de la deuxième édition du Prix du journaliste professionnel du président de la République aura lieu aujourd'hui au Centre international des conférences (CIC) d'Alger.

Ce véritable joyau architectural alliant tradition et modernité, abritera donc l'événement qui verra la présence de plusieurs ministres, dont Hamid Grine ministre de la Communication et dont le département chapeaute la manifestation. La cérémonie organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, intervient, rappelons-le, à l'occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre de chaque année. Le thème choisi pour cette deuxième édition a pour intitulé «la femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social». Selon M. Hamid Grine, la participation à ce concours aura été particulièrement dense et riche en 2016 avec une grande qualité des oeuvres présentées. Signalons que l'édition de cette année est dédiée à la mémoire de l'un des pères fondateurs de la presse algérienne après l'indépendance, le moudjahid et ancien directeur du quotidien national d'information El Moudjahid, M Noureddine Nait Mazi, décédé le 14 avril 2016. En hommage à ce grand monument du journalisme, le ministre de la Communication, Hamid Grine, procèdera, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à la baptisation d'un amphithéâtre du nom du défunt Noureddine Naït Mazi, et cela à l'Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information. Il est également, souligné que cette Journée nationale de la presse sera célébrée dans l'ensemble des 48 wilayas du pays. Le président Bouteflika avait annoncé, rappelle-t-on, le 3 mai 2015, à l'occasion de la Journée internationale de la presse, l'institution de ce prix «en reconnaissance de la nation pour les efforts soutenus et dévoués des journalistes professionnels». Ce Prix national a pour but de récompenser les meilleures oeuvres journalistiques réalisées soit individuellement, ou à titre collectif par des journalistes professionnels. Il est décerné dans les différentes catégories constituant la presse, en l'occurrence la presse écrite, audiovisuelle ainsi que l'illustration et la presse électronique. Le prix du président de la République consiste en l'attribution d'un certificat de mérite et d'une récompense financière dont le montant est fixé selon des critères bien précis, et ce, suite à un concours organisé par le ministère chargé de la Communication. Rappelons qu'à la faveur de la première édition, le Premier Prix de la catégorie télévisuelle, a été attribué au journaliste de l'Entreprise nationale de télévision (Entv), Nasserdine Bouchaib pour son reportage intitulé L'hémorragie. Exerçant dans la même entreprise, Nabil Othmania s'est vu décerner le Second Prix dans la même catégorie, pour son reportage sur la production nationale. Le Troisième Prix dans cette catégorie n'a pas été attribué en raison de «l'absence de critère de qualité», avait estimé le jury. Pour la même considération, le Premier Prix dans la catégorie presse écrite n'a également pas été attribué, alors que le second a été décerné à Djamila Hocine du journal régional (Ouest) El-Djoumhouria pour un reportage intitulé «De Tamanrasset à In-Salah. Le Troisième trophée est revenu à Zouhir Mebarki du quotidien L'Expression, pour un éditorial intitulé Oui, mais...