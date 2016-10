REÇU PAR LE VICE-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, GAÏD SALAH Le chef d'état-major de l'Armée libyenne à Alger

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a reçu, avant-hier, au siège de l'état-major de l'ANP, à sa demande, le chef d'état-major général de l'Armée libyenne, le général-major Mohamed M'hamed Mostapha Al-Ajtal, désigné par le gouvernement d'union nationale libyenne. Cette rencontre intervient en marge de la participation du chef d'état-major général de l'Armée libyenne à la 8e réunion des chefs d'état-major des pays de l'Initiative «5+5 Défense», dont la présidence tournante est assurée par l'Algérie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette entrevue était une occasion pour les deux parties de «passer en revue le contexte régional à la lumière des efforts qu'a déployés et déploie encore l'Algérie, aux plans régional, international et onusien, pour rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays frère», précise-t-on de même source. Des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP et les mem-bres de la délégation libyenne ont pris part à l'audience. A l'issue de cette rencontre, les deux parties se sont échangé des présents symboliques et le chef d'état-major général de l'Armée libyenne a signé le Livre d'or de l'état-major de l'ANP, ajoute le communiqué.