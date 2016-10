SIDI BEL ABBÈS Onze éléments de soutien aux terroristes arrêtés

Onze éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés, mercredi dernier, à Sidi Bel Abbès, par des éléments de la Gendarmerie nationale, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, le 19 octobre 2016, 11 éléments de soutien aux groupes terroristes à Sidi Bel Abbès/2°RM», précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, «des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6°Région militaire) cinq contrebandiers et saisi un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, des explosifs, ainsi qu'un camion, un véhicule, une moto, 10 groupes électrogènes, sept détecteurs de métaux, deux marteaux piqueurs, 12,85 tonnes de denrées alimentaires et 800 litres de carburant». A Tlemcen (2°RM) et «grâce à la permanente vigilance de nos forces armées, un détachement de l'ANP a saisi une importante quantité de kif traité s'élevant à 721,5 kilogrammes de kif traité», relève le MDN. Pour sa part, «une unité des gardes-côtes a déjoué une tentative d'émigration clandestine de 11 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba (5°RM), tandis que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été arrêtés à Illizi (4°RM) et Adrar (3°RM)», conclut le communiqué.