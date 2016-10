ELLE A ASSURÉ LA COPRÉSIDENCE DU PROCESSUS DE LA COP21 DE PARIS L'Algérie ratifie l'accord de Paris sur le climat

Par Abdelkrim AMARNI -

L'Algérie a ratifié, par décret présidentiel signé jeudi 13 octobre 2016 par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, l'accord de Paris sur le climat adopté fin 2015, à la 21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). L'Algérie, qui avait coprésidé le processus de la négociation internationale ayant conduit à l'adoption de cet accord historique, était parmi les premiers pays à le signer à New York le 22 avril dernier, sous l'égide du secrétaire général des Nations unies, en sa qualité de dépositaire de l'accord. L'Algérie a largement contribué à la réussite de la COP21 de Paris en oeuvrant au rapprochement des positions des parties et à l'émergence du consensus autour de l'accord de Paris qui prend en charge les intérêts et les spécificités de toutes les parties. L'adhésion de l'Algérie à cet accord historique constitue une suite logique à son engagement et à sa responsabilité en tant qu'acteur actif dans la négociation internationale sur le climat depuis son lancement en 1992, jusqu'à son ultime étape parisienne de 2015. Le soutien international fort et la mobilisation intense suscités par la promptitude de ce nouvel instrument multilatéral dédié au climat, qui entrera en vigueur le 4 novembre prochain, témoignent de l'urgence à agir et reflètent le consensus international à relever le défi climatique à travers une coopération mondiale solidaire. L'accord de Paris est marqué par sa portée sur l'action vu que les pays développés et ceux en développement comme l'Algérie, en dépit de leurs responsabilités communes, mais qui diffèrent dans le réchauffement climatique, sont désormais interpellés pour oeuvrer en concert pour la stabilisation de la température moyenne terrestre entre 2° et 1,5° Celsius d'ici à la fin du siècle. L'Algérie demeure convaincue que la lutte contre le réchauffement climatique ne va pas compromettre les efforts des Etats dans leur droit au développement et l'éradication de la pau-vreté. Bien que reconnue dans les rapports scientifiques de la Convention onusienne comme «l'un des pays les plus vulnérables aux effets adverses des changements climatiques et des moins pollueurs dans le monde», l'Algérie poursuivra son engagement à l'effort global de réduction des gaz à effet de serre (GES) par une politique de transition énergétique axée sur le développement des énergies propres, d'autant qu'elle recèle un potentiel énorme en sources d'énergies renouvelables.

L'Algérie a été parmi les premiers pays à soumettre (septembre 2015) sa contribution au secrétariat de la Convention-cadre sur les changements climatiques. Elle prévoit, d'ici 2030, une réduction des rejets nationaux de GES de 7%, et de 22% dans le cas où elle bénéficie d'un accompagnement technologique et financier. Malgré un contexte financier incertain, engendré par la chute des prix du pétrole, «l'Algérie continuera à assumer ses engagements et d'apporter son concours à la concrétisation des objectifs de l'accord de Paris» (...) afin d'assurer aux générations actuelles et futures de l'humanité une planète saine et vivable.

Il est attendu que l'Algérie apporte une contribution qualitative d'importance, à travers une délégation intersectorielle de haut niveau, au succès des travaux de la COP22 devant se tenir à Marrakech (Maroc) en novembre prochain.