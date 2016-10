LE «PROCÉDÉ ADVANCED ENVIRO SEPTIC» DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Une nouvelle technique d'apport en eau

Par Abdelkrim AMARNI -

Une journée d'études sur le «Procédé Advanced Enviro Septic», un processus qui préconise le traitement des eaux usées domestiques en dehors des grandes agglomérations ou centres urbains d'importance, a été organisée jeudi à Alger sous l'égide du ministère des Ressources en Eau et de l'Environnement (Mree).

Les travaux de cette rencontre, pilotée par Talal Mohamed Habib Merabet, directeur du «Groupe SM International», commanditaire privé dudit projet, ont porté essentiellement sur les besoins en eau épurée des villes et villages, agricoles, notamment, situés en amont des barrages et qui rejettent leurs eaux usées dans ces ouvrages hydrauliques, dans des retenues collinaires ou encore directement en mer.

Merabet a développé les techniques de ce nouveau et «seul» système de traitement des eaux usées domestiques, devant une assistance nombreuse, et spécialisée. Elle était notamment composée de différents responsables du Mree à travers les nombreuses agences hydrauliques, notamment chargées de l'assainissement comme l'ONA, l'Anrh...pour ne citer que ces organismes chargés de la gestion de l'eau. Dans son exposé, il a loué ce système qui, dira-t-il, remplit sa fonction tout en «respectant de manière permanente et stimulante» les conditions biologiques et environnementales. Au nombre de cinq, les avantages de cette technique pour le moins «révolutionnaire», se déclinent en «la non-nécessité d'énergie, de produits chimiques et de maintenance». Elle se caractérise aussi par le «non-rejet de déchets ou de boues, éliminant les odeurs et ayant une durée de vie de 30 ans et plus.»

Un cadre-expert de l'Agence nationale des ressources hydriques (Anrh) a confié à L'Expression que, toutefois cette eau produite et «après épuration finale, peut être utilisée avec prudence et précautions dans l'irrigation, notamment des cultures maraîchères non affectées à la cuisson, après cueillette (salade, fraises, pastèques...). Cette eau peut, selon Merabet, devenir potable après différents traitements adéquats.

Le même procédé d'épuration d'eaux usées compte 150.000 installations en Amérique du Nord, 5000 en Europe et cinq en Algérie. A savoir au Centre médico-psycho pédagogique de Béni Ourtilane (w.Sétif), au village agricole Aïn Djenane à Ouillen (w. Souk Ahras), à l'Entreprise Fadibio à Hammamet (w. Alger), aux villages touristiques Bettah (w. Tiaret) et de Zéralda (w. Alger). Ce dernier est doté d'une capacité de 90m3 et autonome à 100%. Ce site a été visité jeudi par les participants à la journée d'information de «Enviro Septic»