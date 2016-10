EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES Le gouvernement multiplie les dispositions

Par Nadia BENAKLI -

«Toutes ces mesures ont permis d'exporter des quantités de marchandises diverses vers plusieurs pays asiatiques, européens et du Golfe», a certifié le ministre de l'Agriculture.

Il veut booster leur exportation. L'Etat accorde un grand intérêt à la promotion des produits agricoles sur les marchés étrangers. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesslam Chelgham, a mis en exergue les efforts déployés par l'Etat dans ce sens. S'exprimant sur cette question lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales jeudi dernier à l'APN, le ministre a soutenu que ces mesures ont permis de créer une «dynamique et un développement» dans ce domaine. «Ces mesures interviennent suite à une coordination entre les différents secteurs et instances concernés», a indiqué M.Chelgham.

Détaillant les mesures prises par son département pour faciliter les opérations d'exportation, le ministre a cité la décentralisation de la certification phytosanitaire d'exportation par l'inspection phytosanitaire au niveau de la wilaya et l'installation de laboratoires d'analyses phytosanitaires dans les zones de production à doter de ressources humaines et équipements nécessaires. Il faut reconnaître que l'absence d'un processus de conditionnement et d'emballage des produits agricoles constitue l'un des freins qui bloquent l'exportation. Pour y remédier, le ministre a soutenu que son département a renforcé les capacités d'emballage et de stockage notamment dans les zones de production. «Toutes ces mesures ont permis d'exporter des quantités de marchandises diverses vers plusieurs pays asiatiques, européens et du Golfe», a-t-il certifié. Pour les dattes, il a fait savoir que le ministère de l'Agriculture a pris des mesures pour faciliter l'exportation, notamment à travers le soutien par crédit saisonnier et l'octroi d'une prime d'exportation estimée à 5 DA/kg pour les dattes exportées sans emballage et 8 DA/kg pour les dattes emballées. Sur ce plan, le gouvernement doit faire davantage d'efforts pour redonner à ce label sa place sur le marché étranger. Deglet Nour qui est prisée à l'étranger souffre encore de l'absence de moyens et de mécanismes de commercialisation.

D'ailleurs, certains pays tirent profit pour exporter ce label sous leur nom. Interrogé par ailleurs sur le patrimoine camelin et le traitement du problème de la prise d'eaux usées où prolifère la mouche porteuse de la trypanosomiase dans la wilaya d'El Oued, M. Chelgham a affirmé que cet insecte n'était pas à l'origine de la mort des chameaux. «Il n'y a aucun lien entre cette mouche et la prise d'eaux usées vu que la trypanosomiase existait avant sa transmission par cette mouche qui prolifère pendant la période des pluies», a-t-il expliqué, indiquant que cette prise d'eaux usées avait été traitée par la direction des ressources en eau de la wilaya d'El Oued. M. Chelgham a saisi l'occasion pour revenir sur les différentes mesures prises par son département dans le cadre du suivi sanitaire des chameaux. Il a rappelé le programme mis en place par le ministère de l'Agriculture depuis 2001 pour lutter contre les maladies qui touchent ce patrimoine, telles que les maladies respiratoires, la trypanosomiase et la gale, enregistrées dans les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Ouargla, Tindouf, Illizi et Béchar pour se propager en 2013 à El Oued, Ghardaïa, El Bayadh et Biskra. M.Chelgham a réaffirmé l'intérêt particulier accordé par le gouvernement à la préservation et au développement de ce patrimoine animalier, qui compte près de 363.000 têtes dont 204.000 chamelles. «Ce patrimoine contribue à la production de près de 118.000 quintaux de viande par an, soit 2% de la production nationale en viandes rouges ainsi que la production de 47 millions de litres de lait par an, soit 1% de la production nationale», a-t-il avancé. Selon les chiffres présentés, la wilaya d'El Oued compte près de 42.000 têtes, dont 25.000 chamelles, soit 12% du nombre national. Ce patrimoine couvre également une partie des besoins de la wilaya en viande, estimés à 16.000 quintaux de viande de chameaux, soit 11% de la production totale de viande ainsi que la production de 700.000 litres de lait soit 5% de la production de lait au niveau de la wilaya.