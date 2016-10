INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS L'Algerie intéresse les Polonais

Par Wahib AïT OUAKLI -

La Pologne, par le biais de ses investisseurs ayant manifesté leur volonté quant à s'installer en Algerie, semble avoir identifié les secteurs la concernant.

Les investissements directs étrangers, IDE, malgré la chute libre que connaissent les prix du pétrole, demeurent intacts. L'Algérie est convoitée. C'est ce qu'a laissé entendre le premier secrétaire à l'ambassade de Pologne à Alger, chargé de la promotion, du commerce et des investissements en se rendant jeudi à Oran. Il dira en substance que «plusieurs entreprises polonaises manifestent un intérêt'' grandissant pour investir en Algérie». La Pologne, par le biais de ses investisseurs ayant manifesté leur volonté quant à s'installer en Algerie, semble avoir identifié les secteurs la concernant. Le premier secrétaire à l'ambassade de Pologne à Alger, chargé de la promotion, du commerce et des investissements explique que «les investisseurs polonais ambitionnent d'investir dans des activités liées au logement en Algérie, notamment dans les créneaux de l'aluminium et du plastique». Jaroslaw Jaro Sewicz, a explicité un tel intérêt réservé par la Pologne quant à investir en Algérie par ce qu'il a qualifié de «marché prometteur». Il dira en ce sens que «nous considérons l'Algérie comme un marché prometteur». La Pologne vise loin en focalisant l'Algérie. Il ajoute en affirmant que «l'Algérie est une porte d'entrée pour nos débouchés en Afrique du Nord et dans la rive sud de la Méditerranée». Rien ne semble stopper un tel intérêt, tout compte fait étant donné que les premiers jalons sont mis en place. Le responsable polonais a en ce sens souligné la place «des pourparlers de la société polonaise Tontor, avec des investisseurs algériens». Ces pourparlers sont un prélude devant aboutir à l'ouverture d'une usine de fabrication de fenêtres et portes coulissantes avec une nouvelle génération de profilés, aluminium et PVC. La Pologne est, dans un contexte, intéressée par la fabrication en Algérie des meubles destinés exclusivement aux établissements hôteliers. Pour cela, une autre entreprise polonaise portant le nom Hotec est sur le point de se lancer dans un tel créneau. Celui-ci repose sur la fabrication de meubles pour hôtellerie dans l'ouest du pays. Ledit projet est un montage opéré en partenariat avec un investisseur algérien. Par ailleurs, des discussions sont lancées par un autre partenaire polonais avec l'entreprise Naftal. Celui-ci repose essentiellement sur la mise en place d'une unité de productions des équipements permettant la transformation à opérer dans les véhicules fonctionnant en GPL. Dans le but de capter ces investissements tout en les menant à un cap de réussite, la Pologne est passée à la vitesse lui permettant de faire valoir ses projets en s'approchant des partenaires algériens. A cet effet, le responsable du bureau Algérie de l'entreprise Tontor, Michel Sieradzan, annonce «l'ouverture d'un premier showroom à Oran, en attendant l'ouverture d'autres au centre, à l'est et au sud du pays».