VOL D'UN CONTENEUR AU PORT D'ANNABA Un chef de service parmi la bande

Par Wahida BAHRI -

Les services de sécurité du port d'Annaba ont arrêté le chef de service chargé des conteneurs et trois agents de sécurité, pour vol, apprend-on de source juridique. Les prévenus ont été, dans la nuit de mardi à mercredi, surpris dans une baraque dans l'enceinte du port, en flagrant délit de possession d'articles de sport volés dans le conteneur d'un commerçant de la ville d'Annaba, a précisé cette même source. Par ailleurs, et selon une source douanière, ce vol n'étant pas un cas isolé, du moins en ce qui concerne les articles de sport importés de France. La victime de ce vol et bien d'autres, dont l'avant-dernier avait fait l'objet d'un dépôt de plainte, par le propriétaire du conteneur. Le commerçant, dont le magasin huppé est bien connu dans le centre-ville d'Annaba, notamment par les fans des vêtements de sport de grandes marques, avait à plusieurs reprises constaté le manque de plusieurs articles. Après les vérifications avec son fournisseur, l'homme en question n'avait aucun doute quant au vol ciblant ses conteneurs. Aussitôt, il alerta les services de sécurité de l'institution portuaire d'Annaba. C'est ainsi que les investigations enclenchées depuis des mois, se sont soldées par la découverte du pot aux roses. Selon les précisions apportées par les soins de nos sources, le vol s'est avéré être l'oeuvre de trois agents de sécurité du port d'Annaba, avec la complicité du chef de service conteneurs. Cet indélicat responsable, est le seul à connaître le contenu des conteneurs. Car comme bien expliqué par la même source, les agents de sécurité ou tout autre employé ne pourrait connaître la nature de la marchandise importée, n'était-ce les orientations du chef de service conteneur, pour diriger ses complices vers le conteneur devant faire l'objet d'un vol. En somme, il s'agit là, d'un travail méthodique et bien organisé par cette bande, qui opère surtout la nuit. Déférée avant-hier, par devant le juge d'instruction, près le tribunal d'Annaba, les prévenus devront peut-être révéler les noms d'autres complices et, probablement d'éventuels vols accomplis sur d'autres conteneurs. Pour l'heure, les indiscrétions de l'instruction, font état de l'implication de plusieurs parties, que l'enquête en cours mettra certainement à nu dans les tout prochains jours. A suivre, donc.