RÉUNION AUJOURD'HUI DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI Veillée d'armes au FLN

Le FLN se prépare aux grandes échéances électorales

Le secrétaire général du FLN jouera son va-tout lors des prochaines législatives.

Après avoir soulevé un tollé aussi bien au sein de sa formation que sur l'ensemble de la scène politique, le secrétaire général du FLN, Amar Saâdani, passera aujourd'hui son grand oral face au pléthorique comité central de son parti.. Cette réunion, la plus importante entre deux congrès, n'est pas un simple rendez-vous organique d'un parti comme les autres. Le FLN, unique en son genre, est un parti-pouvoir et sa réunion s'apparente davantage à un mini-Conseil des ministres qu'à une rencontre partisane puisque pas moins de 16 ministres en font partie. Cette rencontre, qui préparera les prochaines législatives revêt de ce fait un aspect stratégique aussi bien pour le parti que pour Saâdani. Ce dernier est parfaitement conscient de l'enjeu crucial. Son avenir politique se dessinera le soir de l'annonce des résultats de cette élection. Si le FLN conforte ou gagne plus de sièges, l'actuel patron du FLN sera lui conforté et clouera le bec à ses détracteurs. Mais si par malchance, son parti perd des sièges, la situation donnera du grain à moudre à ses adversaires fort nombreux. Après quelques rumeurs sur le report de cette réunion, suite à la contestation dont fait l'objet Amar Saâdani, il a enfin été décidé de la maintenir, malgré les opposants de Amar Saâdani, souligne un proche du patron du FLN. Dans ces conditions et compte tenu de la situation de crise que traverse l'Algérie, notamment sur les plans économique et financier et la nécessité d'engager des réformes audacieuses qui se font de plus en plus pressantes, il est attendu que le FLN se prononce sur ce sujet et qu'il commente l'actualité qui s'articule notamment autour de la question de la réforme du système des retraites, la loi de finances 2017, la réforme du système universitaire ainsi que les élections législatives qui s'annoncent d'ores et déjà houleuses. La participation de toutes les grosses cylindrées de l'opposition, à savoir le RCD et Talaie El Houriat, le MSP et le FJD, rendra sans nul doute les législatives d'avril 2017 une épreuve rude pour les partis au pouvoir, y compris le FLN, d'autant plus que ces partis, regroupés dans une coalition qui arrive à établir un consensus sur les questions de fond, est engagée à affronter les échéances électorales en rangs serrés, ce qui rendra la fraude difficile. De plus, le désaccord qu'il y a, depuis quelque temps, entre le FLN et le RND, deux partis dits de «l'administration», fera que cette dernière aura nettement plus de difficultés que par le passé à peser en faveur de l'un ou de l'autre, ce qui peut pousser l'administration à observer une certaine neutralité. Néanmoins, en plus de tous ces aspect liés à la situation du pays et aux rendez-vous qui ponctuent sa vie politique, la problématique Amar Saâdani risque de dominer la réunion du CC du FLN.

En effet, après les attaques frontales qu'il a provoquées à l'endroit de l'ex-chef du DRS, ainsi que ses tirs à l'endroit d'Abdelaziz Bekhadem dont il accuse la famille d'avoir été à la solde des Français durant la colonisation, M. Saâdani a suscité d'intenses remous dans les rangs de son parti à tel point que nombre de cadres et de militants l'ont appelé à reconsidérer sa position, voire à dégager. Cette situation de tension, conjuguée aux rivalités qui rythment la vie interne du FLN ainsi que les pressions que les «redresseurs» ne ratent aucune occasion de reconduire, peuvent déboucher sur des crises à même d'avoir raison de l'omnipotence de Amar Saâdani. Sur le plan organique, les membres du CC ont la prérogative de nommer ou de destituer le secrétaire général du parti. Ils peuvent, à cet effet, lancer une motion de destitution et avoir la tête de Saâdani et cette démarche a déjà été mise en oeuvre par le passé. Cependant, il est à préciser que la désignation comme la mise à l'écart de tous les secrétaires généraux du FLN, parce qu'elle représente un enjeu de pouvoir éminent, se fait toujours ailleurs. Le patron du FLN n'entend pas et ne va pas dégager. Ceux qui attendent qu'il soit mis à l'écart ont une inestimable chance de rentrer bredouilles chez eux. A moins d'un coup de Trafalgar.