A L'INITIATIVE DU NOUVEAU WALI Grand coup de balai à Tizi Ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

La ville des Genêts veut briller

A peine installé que la situation environnementale l'a interpellé. Il passe à l'action...

Il a d'ailleurs entamé son travail par l'appel à un volontariat général pour aujourd'hui dans la ville de Tizi Ouzou. L'initiative émane du nouveau wali récemment installé à la tête de la wilaya de Tizi Ouzou. Pour la circonstance, il a instruit les services concernés de mobiliser tous les moyens dont disposent les services de la voirie communale et des directions concernées, comme l'environnement.

En effet, la situation environnementale de la ville de Tizi Ouzou et de toutes les communes n'est pas reluisante. Elle est même dramatique. Ainsi, les moyens matériels et financiers mobilisés par l'Etat n'arrivent plus à empêcher la descente aux enfers. Il est vrai aussi que le nouveau wali doit savoir orienter efficacement ces enveloppes budgétaires. Car, après des années et des milliards partis en fumée, la wilaya ne dispose d'aucune société de récupération des déchets, essentiellement le verre et le métal pour ramasser les millions de bouteilles qui s'entassent le long des routes. Un million de dinars pour une pareille société ferait plus que des milliards partis en fumée avant la réalisation d'un seul centre d'enfouissement technique.

Aussi, l'opération d'aujourd'hui prend valeur d'un signal. Elle prend également le sens d'un gage du nouveau responsable d'un travail acharné pour l'environnement dans la wilaya de Tizi Ouzou. C'est aussi un engagement pour l'aboutissement de la réalisation des CET inscrits pour la wilaya, mais qui demeurent à l'état de projet à cause des oppositions des populations environnantes. A Mizrana, à Boubhir comme à Bouhelalou, les citoyens s'opposent à la réalisation de ces centres, considérant leurs méfaits sur l'environnement justement des lieux où ils vont être installés. Les mêmes populations proposent des assiettes alternatives butant sur le refus des responsables du secteur à dialoguer.

En effet, toutes les initiatives passées ont buté sur des problèmes futiles, mais qui se sont avérés paralysants. L'on assiste à l'impuissance des élus comme des services concernés à endiguer l'amoncellement continu des amas de bouteilles sur les routes rendant le paysage général laid comme jamais, alors qu'il suffit d'une société de récupération de verre et de métal pour tout ramasser en une semaine. L'idée ne coûte pourtant pas plus d'un million de dinars. Dans un autre chapitre, les oppositions qui paralysent les chantiers des CET peuvent être levées par un appel au dialogue. Les citoyens interrogés il y a longtemps n'attendent que cela et en leur possession des propositions alternatives. Ces derniers, pour exprimer leur volonté à solutionner le problème, proposent en effet des terrains sur leurs terres mais qui ne présentent pas de danger.

En tout état de cause, l'initiative du nouveau wali est éminemment encourageante à maints égards. C'est d'abord, un signe que la situation alarmante l'a interpellé, ensuite un signal fort de sa volonté d'aller au bout d'un travail commencé par l'ancien wali, Abdelkader Bouazghi. Ce dernier, l'on se souvient de son initiative des états généraux de l'environnement. Elle a réuni des spécialistes, des experts et tous les acteurs des secteurs concernés pour l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la dégradation de l'environnement. L'initiative du nouveau wali se trouve également en droite ligne de celle de l'APW qui consiste à primer le village le plus propre de la wilaya. En ce sens justement, il devient évident que la situation n'est pas une fatalité, dans toute cette poubelle géante, il y a tout de même des villages qui brillent comme des perles.