LOUISA HANOUNE AUX ÉTUDIANTS "Faites de la politique!"

Par Mohamed BOUFATAH -

L'université doit être un lieu de débat politique et à l'avant-garde des luttes.

Le 1,6 million d'étudiants que compte l'université algérienne en ce moment est en mesure de faire reculer le gouvernement quant à la politique meurtrière qu'il est en train de mener a estimé hier Louisa Hanoune devant la commission nationale des étudiants de son parti réunis à la bibliothèque communale d'El Harrach à Alger. «Vous êtes une majorité, vous représentez une force. Vous êtes capables de changement. Inspirez-vous de nos glorieux martyrs ayant fait la révolution et chassé la France. A la différence des martyrs qui étaient pour la plupart des illettrés. Vous, vous êtes instruits», s'est- adressé la secrétaire générale du PT aux jeunes militants présents en force dans la salle. L'occasion du 1 er Novembre, date de déclenchement de la révolution, qui interviendra dans 10 jours devrait être cette date qui inspirera les étudiants.

Les étudiants doivent se mobiliser, selon la chef du Parti des travailleurs, parce que toutes les décisions qui sont en train d'être prises en ce moment par le gouvernement les concernent en premier lieu. C'est le cas de la décision de la suppression de la retraite anticipée et les décisions prises dans le cadre de la politique d'austérité, particulièrement le gel des recrutements. Faute de mobilisation contre ces politiques, «ce sont l'indigénat et l'esclavagisme qui seront bientôt de retour» a averti la patronne du PT, les étudiants. Sachant que l'exercice de la politique au sein de l'université est interdit suite à une instruction ministérielle, Louisa Hanoune a appelé ses militants à ne pas se soumettre à cette décision.

«L'université doit être un lieu de débat politique par excellence et à l'avant-garde des luttes. C'était toujours le cas avant les années 1990. Cette vocation doit revenir à l'université algérienne», a-t-elle ajouté, soulignant que l'interdiction de l'exercice de la politique au sein de l'université est voulue par le pouvoir en place, et ce, depuis les années 1990. Commentant ensuite le dernier débrayage observé par de nombreux syndicats contre la suppression de la retraite anticipée, Louisa Hanoune, dira qu' au PT, «nous croyons les chiffres avancés par les syndicats et non ceux avancés par le gouvernement. Non pas parce que nous sommes solidaires avec les syndicats, mais parce que nous avons nous-mêmes vérifié les chiffres et nous avons trouvé que les vrais chiffres sont ceux avancés par les syndicats». Et d'affirmer: «La meilleure preuve que le dernier débrayage était une réussite, est l'adhésion des autres syndicats, précisément celui des travailleurs de la Snvi de Rouiba». La mobilisation contre la suppression de la retraite anticipée est en train de s'organiser dans de nombreux secteurs.» La loi de finances de 2017 était l'autre sujet que Louisa Hanoune a longuement abordé à l'occasion de cette rencontre. Rappelant que cette loi est meurtrière et régressive sur tous les plans, Louisa Hanoune a indiqué que cette loi prévoit exactement le contraire de ce que compte faire le gouvernement.

«Le gouvernement a longtemps chanté que le développement des secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme seront les secteurs qui remplaceront le secteur des hydrocarbures. C'est au moment où le gouvernement a déclaré cela, c'est au même moment qu'il a décidé de revoir à la baisse les budgets octroyés respectivement à ces secteurs.». Louisa Hanoune qui a opté hier pour le style alarmiste, a mis en garde ses jeunes militants, contre le discours selon lequel l'Algérie est un pays immunisé contre Daesh. «Cela était le cas entre 2008 et 2014. Aujourd'hui, avec la politique de l'austérité et la misère qui est en train de gagner toutes les couches sociales, l'Algérie est exposée au même titre que les autres pays dans la région». La date de la révolte de la société contre les mesures prises dans le cadre de l'austérité, sera pour le mois du janvier prochain, parie Louisa Hanoune devant ses militants.