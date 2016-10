ILS ONT DEUX SEMAINES POUR PRÉPARER DES PROPOSITIONS CONCRÈTES AU GOUVERNEMENT Le grand oral des walis

Un plan de sortie de crise clair qui leur permettra de s'autogérer et de sortir de la dépendance de l'Etat doit se dégager de cette réunion où il sera également question de la préparation des élections législatives.

Les walis vont passer à la casserole! Un véritable oral les attend lors de la prochaine réunion avec le gouvernement. En effet, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, les a chargés de préparer une liste de propositions concrètes à même de permettre de faire entrer de l'argent dans les collectivités qu'ils gèrent! Un plan de sortie de crise clair qui leur permettra de s'autogérer et de sortir de la dépendance à l'Etat. Les nouveaux walis, récemment nommés par le chef de l'Etat, ne sont pas exempts de cette obligation. C'est d'ailleurs à cause d'eux que cette réunion qui est devenue une tradition, et qui devait avoir lieu à la rentrée, a été reportée. Elle devrait se tenir au début du mois de novembre. «Dans 15 jours au plus tard», a assuré, jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui. Un laps de temps qui devrait ainsi permettre aux nouveaux «débarqués» de mettre en place les grandes lignes de la stratégie qu'ils vont adopter, et surtout repérer les niches par lesquelles l'argent devra rentrer. La fiscalité locale est en première ligne. Les walis sont dans l'obligation de bosster cette ressource qui est la première entrée d'argent des collectivités locales. Les walis devront aussi trouver la parade pour faire avaler à la population la couleuvre de l'austérité. Dans ce chapitre, les walis seront appelés à faire face à un exercice difficile, à savoir couper la poire en deux, sans faire de mécontents parmi les populations relevant de leurs territoires respectifs d'un côté et sans causer de préjudice au Trésor public de l'autre. Certes, du moins pour le moment, il n'est pas demandé aux walis de fermer les vannes ou d'arrêter la réalisation des projets de développement en cours, mais il ne leur est plus permis de promettre quoi que ce soit aux citoyens en matière de satisfaction de leurs doléances. Ces commis de l'Etat devraient aussi présenter au gouvernement leurs plans de «séduction» des investisseurs privés sur leurs territoires et la valorisation de leurs ressources. Partant de là, les walis devront mettre à la disposition des investisseurs plus de facilités. Celles-ci ne doivent pas se limiter seulement, comme par le passé, à la levée de certaines entraves administratives ou techniques, mais devront passer à un véritable accompagnement sur le terrain et à la présentation de plus de garanties. Car le temps presse, l'argent manque. Il faut rapidement trouver une solution pour éviter la banqueroute au pays. Cela passe incontestablement par les collectivités locales qui sont le moteur du développement, mais qui malheureusement ont jusqu'ici occupé un rôle qui se limite à engloutir les budgets. Des décisions concrètes vont en sortir avec comme point de mire la relance économique et la rationalisation des dépenses. Elles tendront donc à établir une feuille de route pour les collectivités locales en matière de développement, de promotion de l'investissement et de création d'emplois et de richesse. Un nouveau statut pour ces walis devrait sortir des orientations du gouvernement lors de cette réunion. Ils seront incités à ne plus se contenter du statut de simples exécutants, mais à participer activement à la prise de décisions et à l'élaboration de projets à haut rendement. Néanmoins, les défis économiques ne seront pas le seul chapitre abordé. Il sera aussi question de politique avec la préparation des élections législatives d'avril prochain. La réussite de ce rendez-vous électoral exige des walis un déploiement permanent sur plusieurs fronts. En plus de la préparation technique, les walis doivent veiller à la sécurisation d'abord des meetings des partis politiques, ensuite la sécurisation et la veille au bon déroulement de l'opération électorale. La réunion gouvernement-walis s'annonce de ce fait des plus chaudes...!