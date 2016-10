SÉCURITÉ ET PRÉVENTION ROUTIÈRE À ALGER 4000 permis de conduire retirés en septembre

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, en septembre 2016, au retrait de près de 4000 permis de conduire et à la saisie de 6683 psychotropes, ont indiqué vendredi ses services dans un communiqué. En matière de prévention routière, les services de sûreté publique ont enregistré durant le mois de septembre, 13.811 infractions au Code de la route qui ont nécessité le retrait immédiat de 3 994 permis de conduire, alors que quelque 59 accidents de la circulation ont été enregistrés, ayant entraîné 61 blessés et quatre décès. En matière de lutte contre les stupéfiants, 1 105 affaires impliquant 1190 personnes ont été traitées, avec la saisie de 1,571 kg de résine de cannabis, 6683 comprimés psychotropes, 3,99 g de cocaïne et 7,71g d'héroïne, souligne le communiqué. Les mêmes services ont traité durant la même période 3087 affaires, ayant entraîné l'arrestation de 3 518 personnes qui furent déférées devant les instances judiciaires compétentes, dont 1190 pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, 340 pour port d'armes prohibées et 1988 pour divers délits. Parmi les affaires traitées, 268 affaires relatives aux atteintes aux biens et 808 affaires ayant trait aux atteintes aux personnes dont une affaire d'homicide volontaire. Quant aux délits et crimes contre la famille et les bonnes moeurs, les mêmes services ont traité 57 affaires et 713 affaires relatives aux biens publics, ainsi que 136 affaires à caractère économique et financier. Concernant le port d'armes prohibées, les mêmes services ont traité 326 affaires impliquant 340 personnes présentées devant les instances judiciaires compétentes dont 28 ont été placées sous mandat de dépôt. Durant la même période, les forces de police ont mené 220 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées où il a été procédé à l'exécution de 25 décisions de fermeture ordonnées par les autorités compétentes. Lesdits services ont mené 1001 opérations de maintien de l'ordre et 16 opérations de démolition suite aux décisions administratives. Durant le même mois, les services de police ont enregistré 62 148 appels sur le numéro 17 police secours et le numéro vert 15-48.