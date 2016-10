LES VISITES D'INSPECTEURS DU TRAVAIL ONT PLUS QUE DOUBLÉ EN 2016 180 000 opérations ont été effectuées

Par Abdelkrim AMARNI -

Plus de 90% des infractions ont été débusquées dans le secteur privé.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a indiqué hier à Alger, que les inspecteurs du travail à travers tout le pays avaient effectué 180.000 visites de contrôle au cours des neufs premiers mois de l'année en cours. S'exprimant en marge de la Rencontre nationale des cadres de l'inspection du Travail réunis au siège du ministère à Alger, El Ghazi a affirmé que le nombre des visites de contrôle effectuées par les équipes du secteur, est passé de 82.000 à 180.000 visites au cours des premiers mois de l'année 2016, soit plus que le double de celles effectuées en 2015.

Le ministre a, à cette occasion, salué «les résultats positifs» réalisés en vue d'améliorer les conditions de travail, la prise en charge sociale et la préservation de l'emploi. Il n'a pas manqué d'exhorter à cet effet les services d'inspection à redoubler d'efforts pour améliorer les performances de cet organe de supervision du monde du travail. Cet organe se développe à travers «une utilisation optimale des ressources disponibles et l'exécution des différents programmes de travail» a estimé le ministre.

Par ailleurs, El Ghazi a appelé les inspecteurs du travail à «intensifier ces visites tant au niveau local qu'au niveau régional, par l'adoption d'une approche globale de proximité». Les employeurs sont tenus de se conformer à la loi avant le 3 décembre prochain, devait-il rappeler. El Ghazi a également insisté sur la nécessité d'oeuvrer dans un «cadre de coordination» avec les différents organismes du secteur, d'améliorer les conditions d'accueil et de «privilégier le dialogue» avec les différents partenaires sociaux en vue de trouver des solutions collectives idéales et d'oeuvrer à faire face à tous les litiges et veiller à une meilleure préservation des équilibres budgétaires des caisses de la sécurité sociale. A cet effet, le ministre a appelé à l'application de la loi en exhortant les employeurs à assumer leurs responsabilités, tout en soulignant le rôle du travail collectif de l'inspection du travail avec les organismes relevant du secteur de la sécurité sociale.

Dans ce contexte, El Ghazi a insisté sur la nécessité «d'expliquer les méthodes d'inspection, qu'il s'agisse des déclarations des employés, de la médecine de travail ou de tout dépassement constaté, notamment dans le secteur privé où les inspections de travail ont relevé plus de 90% des infractions durant l'année 2015».