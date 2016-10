IL INTENSIFIE SES SORTIES LE WEEK-END Ouyahia entame sa précampagne

Par Nadia BENAKLI -

Hier, il était à Sidi Bel Abbès dans la matinée où il a tenu un conseil de wilaya avant de rejoindre l'après-midi Tlemcen. Vendredi, le patron du RND s'est rendu à Mostaganem puis à Oran pour le même motif.

Le RND supervise son bataillon. En prévision du rendez- vous des législatives, le secrétaire général du parti intensifie ses sorties sur le terrain. Ahmed Ouyahia est en mission d'inspection de ses troupes sur le terrain. Chaque week-end, il programme quatre visites à travers différentes wilayas pour veiller à la restructuration de son parti. Hier, il était à Sidi Bel Abbès dans la matinée où il a tenu un conseil de wilaya avant de rejoindre l'après-midi Tlemcen. Vendredi, le patron du RND s'est rendu à Mostaganem puis à Oran pour le même motif. «Le secrétaire général Ahmed Ouyahia tient à présider lui-même les réunions du conseil de wilaya», a affirmé le porte-parole du parti. Contacté par nos soins, Seddik Chihab a fait savoir que le chef du parti compte sillonner tout le pays pour s'enquérir des préoccupations des militants et se rapprocher davantage de la base. «Il préfère transmettre lui-même les instructions aux cadres du parti», a reconnu notre interlocuteur qui précise toutefois que ces rencontres ne sont pas médiatisées car il s'agit d'un travail interne. Malgré ses responsabilités en tant que directeur de cabinet de la présidence de la République, l'homme du RND trouve toujours du temps à consacrer à son parti. Selon notre interlocuteur, il est à sa sixième sortie depuis sur le terrain. Jusqu'à présent, Ouyahia a fait Skikda ainsi que Annaba, El Tarf, Guelma, Tipasa, Boumerdès ainsi que Blida. Ce programme sera poursuivi dans les prochaines semaines. Ne s'agit-il pas d'une précampagne?

Le porte-parole du parti soutient que le patron du parti tient par là à suivre la restructuration du parti au niveau de la base, un des points inscrits dans la déclaration ayant sanctionné le dernier congrès du parti. Cependant, M. Chihab ne dissimule pas l'intention du parti de vouloir mobiliser dès à présent les militants pour les prochaines joutes électorales. Vu l'importance des prochaines échéances dans la vie politique du pays et afin de renforcer son leadership sur le terrain, le parti sort dès à présent son artillerie lourde pour convaincre. En faisant dans la démonstration de force, le RND veut à tout prix améliorer son score pour mieux se positionner devant son rival, en l'occurrence le FLN. Contrairement au secrétaire général du parti majoritaire qui s'emploie dans les déclarations, M.Ouyahia préfère rester réservé et plus actif sur le terrain. Menant d'une main de fer son parti, le directeur de cabinet de la Présidence ne rate aucune occasion pour rencontrer ses militants. Depuis son retour à la tête du parti, il assiste à toutes les activités. Il réunit les parlementaires, son bureau national et participe même aux activités de ses jeunes militants. Preuve de l'intérêt qu'il accorde à la restructuration des rangs du parti au niveau local.

L'homme fort du RND semble bien avoir tiré des leçons de son éloignement et des reproches faits à son successeur. Sachant que le parti a beaucoup souffert du manque de mobilisation et de discipline lors du mandat de Abdelkader Bensalah, M.Ouyahia tente de faire de sa présence une priorité. Son rapprochement des militants, lui permettra de conforter ses liens et de sonder toute éventuelle action visant à le déstabiliser du parti.

En parallèle, le patron du parti ne laisse rien lui échapper, dans sa stratégie de mobilisation pour les prochaines échéances, M. Ouyahia s'invite même dans les réseaux sociaux où il fait du Net un moyen incontournable pour transmettre le message. «Le Net a prouvé son utilité pour les partis politiques afin qu'ils élargissent leurs bases, qu'ils diffusent leurs messages et même qu'ils animent leurs campagnes électorales», a-t-il soutenu pour montrer l'importance que le RND accorde à cette arme. Lors d'une rencontre avec les militantes responsables tenue dernièrement au siège du parti, M.Ouyahia a mis l'accent sur le rôle du Net dans la diffusion du message et la mobilisation. «Pour le RND qui ne dispose pas de locaux dans la moitié des communes du pays, le Net facilitera le lien entre les militants», a-t-il insisté.

A cinq mois du rendez-vous électoral, le RND semble avoir achevé son plan d'attaque. Ce dernier veut s'assurer d'avance de l'harmonisation de ses rangs pour garantir une force. Sur le plan organisationnel, le RND est mieux structuré que le FLN qui risque d'aller aux urnes en rangs dispersés.