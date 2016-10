PRÉVENTION CONTRE LES CATASTROPHES NATURELLES 2 500 experts mobilisés par l'Algérie

Par Wahida BAHRI -

Les communes sont appelées à s'impliquer davantage, mais efficacement dans la prévention contre les risques majeurs des catastrophes naturelles.

Tels sont les objectifs des travaux de la journée de formation et de sensibilisation sur la gestion des risques majeurs des catastrophes naturelles. A cet effet, un programme national vient d'être mis en place, permettant d'impliquer davantage et efficacement les instances communales, notamment avec l'augmentation des risques majeurs de catastrophes naturelles, issus des changements climatiques. Dans ce sens, la délégation nationale des risques majeurs a organisé en coordination avec la wilaya d'Annaba une journée régionale d'information et de sensibilisation sur les catastrophes et risques majeurs.

La journée a vu la participation des présidents d'Assemblées populaires communales des wilayas d'Annaba, Guelma, El Tarf et Souk Ahras, ainsi que des représentants de la Protection civile. Cette rencontre régionale a pour objectif d'informer les responsables locaux des différents aspects liés aux risques majeurs et des principaux axes de la stratégie nationale de prévention, ainsi que les efforts consentis pour améliorer la capacité de faire face aux catastrophes. Elle vise aussi à mobiliser les responsables des mairies afin de contribuer efficacement et réunir toutes les conditions nécessaires à la prévention des risques majeurs, notamment les catastrophes naturelles.

A cette occasion, l'ex-wali d'Annaba

M. Tahar Melizi, a non seulement mis l'accent sur le rôle prépondérant de la mairie en tant que principale cellule de l'État dans la prévention et la sensibilisation des catastrophes susceptibles d'occasionner des préjudices aux personnes et aux biens. Mais il a surtout appelé les APC à une implication efficace dans la gestion des risques majeurs en mobilisant tous leurs moyens matériels et humains.

Soulignant dans le même sillage que les communes n'exploitent pas comme il se doit les moyens dont elles disposent, pour mieux gérer les dangers et les catastrophes naturelles ou autres. Dans ce sens, il a appelé les présidents d'APC à créer en coordination avec l'ensemble des secteurs concernés, une feuille de route, englobant leur propre banque de données concernant les risques de catastrophes naturelles, auxquelles elles peuvent être exposées. Dans son intervention, Tahar Millizi a mis l'accent sur plusieurs autres points, dont la nécessité de rattraper le retard dans l'élaboration et l'actualisation des plans d'organisation de secours des communes et des unités relevant de leurs territoires.

L'interlocuteur a insisté sur la participation active des présidents d'Assemblée populaire communale dans l'organisation de campagnes de sensibilisation locales afin d'augmenter le niveau de conscience sur la prévention des risques et des catastrophes chez les populations.

D'où il a relevé l'importance de l'enracinement de la culture des risques majeurs et notamment les catastrophes naturelles au sein de toutes les franges sociales, ainsi que la vulgarisation des connaissances scientifiques y afférentes en coordination avec la société civile, et l'investissement dans la formation à travers le système éducatif. L'orateur a rappelé les conséquences de certaines catastrophes naturelles qu'a connues l'Algérie, à savoir les inondations de Ghardaïa, Béchar, Bab El Oued et le tremblement de terre de Boumerdès.

Par ailleurs, les experts, chercheurs et spécialistes participant à la rencontre ont rappelé lors de leurs communications et interventions suite aux interrogations des participants, l'importance de la continuité des mesures préventives à long terme, tout en insistant sur la priorité de la gestion des risques sur la gestion de la catastrophe(en se basant sur des données de densité et composition de la population, situation géographique et qualité des construction). Dans ce sens, cinq communications ont alimenté les travaux de la rencontre qui a permis aux participants de s'imprégner des différents aspects liés aux risques majeurs et à la gestion des catastrophes naturelles et technologiques de par le monde.

En attendant l'implication des communes dans la gestion et la prévention des risques majeurs de catastrophes naturelles, le Géant Général Services (G.G.S) vient de mobiliser 2500 experts. C'est ce qu'a révélé M.Belazougui Mohamed, directeur du Centre national des recherches expérimentales en génie sismiques. Ces experts ont pour mission, la mise en place de mécanismes, mais surtout l'élaboration d'une étude sur les catastrophes naturelles afin d'y adapter les solutions adéquates.