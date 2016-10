UN BASTION DE L'UNIVERSITÉ ALGÉRIENNE PORTE SON NOM Nait Mazi, un nom gravé dans le marbre blanc

Par Salim BENALIA -

Ultime hommage à Naït Mazi en présence de deux ministres et des membres de sa famille

Hamid Grine s'est adressé nommément à Mme Nait Mazi qui était visiblement très émue par cette reconnaissance officielle. Elle en avait même les larmes aux yeux.

Le moment était fort en émotion, ce 22 octobre, à l'Ecole supérieure de journalisme d'Alger, où, un vibrant hommage a été rendu au défunt Noureddine Nait Mazi, six mois à peine après sa mort, le 14 avril dernier. L'amphithéâtre de l'Ecole nationale de journalisme et des sciences de l'information a été baptisé du nom de ce monument incontesté de la presse en Algérie. Une baptisation décidée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, et qui aura marqué la Journée nationale du quatrième pouvoir en Algérie. C'est Hamid Grine, ministre de la Communication qui a levé le rideau pour révéler le nom de feu Nait Mazi qui est à jamais gravé sur une pierre en marbre blanc dans l'enceinte universitaire.

L'événement a vu la présence de la proche famille du natif d'Ililten mais également celle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar, le directeur de l'Esjsi Benzaoui Abdeslam ainsi que des patrons de journaux, notamment Ahmed Fattani directeur de L'Expression, Achour Cheurfi directeur d'El Moudjahid et Omar Belhouchet directeur d'El Watan, ainsi que le directeur de l'Anep, Djamel Kaouane. Hamid Grine a immédiatement, après le geste solennel, préféré donner la parole a Ahmed Fattani qui a côtoyé de très près l'homme. «Noureddine Nait Mazi a été un grand frère pour moi, lui qui a promu la plupart des grands directeurs de journaux actuels. Il était un grand et talentueux journaliste, sinon le commandeur de la presse, un demi-siècle durant. Je m'enorgueillis d'appartenir à l'école Nait Mazi, le moudjahid qui disait: «Le journalisme n'est rien sans l'amour de la patrie» a déclaré Ahmed Fattani. Après l'écoute de l'hymne national, Hamid Grine s'est adressé nommément à Mme Nait Mazi qui était visiblement très émue par cette reconnaissance officielle. Elle en avait même les larmes aux yeux. Le ministre de la Communication a ensuite signalé qu'il allait s'exprimer en cette occasion avec la langue du coeur en évoquant deux ou trois choses qu'il connaissait de Noureddine Nait Mazi. Il a alors évoqué la droiture et surtout cet amour indéfectible qu'avait son aîné pour l'Algérie.

Auparavant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a fait savoir que c'est un grand honneur pour l'université algérienne de voir l'un de ses bastions porter le nom de l'un des fondateurs du journalisme en Algérie et ce d'autant que la décision émane du président de la République. «Je félicite les hommes et les femmes de presse qui voient leur journée célébrée ainsi au sein de l'Ecole supérieure de journalisme» a-t-il dit et de poursuivre «Les journalistes autant que les aspirants au métier ont là un exemple valeureux en la personne de Noureddine Nait Mazi qui fut un grand militant de la cause nationale et ce dès l'aube du Mouvement nationaliste. Lui qui était militant au PPA-MTLD et qui a connu la prison pour avoir défendu l'idéal d'indépendance.» Tahar Hadjar n'a pas manqué d'indiquer que l'Ecole supérieure de journalisme d'Alger sera un pôle universitaire d'excellence en 2017. Et ce conformément à la carte universitaire qui prévoit l'émergence de puissants pôles. Le premier responsable de l'Ecole de journalisme a quant à lui rappelé le partenariat étroit qui lie l'école aux différents organes de presse qu'ils soient publics ou privés et qui offrent leurs espaces aux étudiants pour parfaire leur formation théorique via des stages pratiques qui leur permettent de s'imprégner des réalités du métier d'informer.



Journée nationale de la presse

La famille de l'ancien DG de l'APS Laid Bici honorée à El-Oued

La famille de l'ancien directeur général de l'APS, Laid Bici, a été honorée hier à El-Oued dans le cadre de la Journée nationale de la presse décrétée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Un Prix symbolique a été décerné à cette occasion au fils du défunt, Fakhreddine Bici, lors d'une cérémonie initiée par les services de la wilaya d'El-Oued en coordination avec l'université Chahid Hamma Lakhdar et la radio locale d'El-Oued.

Les autorités locales qui ont, lors de cette cérémonie tenue en présence de représentants de la presse locale, rendu un vibrant hommage au défunt, ont procédé à la baptisation de la médiathèque de l'université du nom du défunt Laid Bici, originaire de la région de Debila, wilaya d'El-Oued, décédé le 27 septembre dernier à l'âge de 72 ans.

La cérémonie a été marquée par une présentation de la vie et de l'oeuvre du défunt directeur général, son parcours professionnel riche entamé à l'âge de 17 ans, et son abnégation au service de l'Algérie qui lui a permis d'occuper plusieurs postes et d'assumer des responsabilités dans plusieurs médias algériens.