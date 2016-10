CROISSANCE DE 3,4% DU PIB AU 2E TRIMESTRE 2016 Le PIB hors hydrocarbures en hausse

Par Abdelkrim AMARNI -

Le Btph tient le haut du pavé dans cette croissance annoncée par l'ONS.

La croissance en volume du PIB de l'Algérie a été de 3,4% au deuxième trimestre 2016 par rapport à la même période en 2015, tirée essentiellement par le Btph et les services marchands, a indiqué l'Office national des statistiques (ONS).

Il faut savoir que la croissance du PIB en volume est la mesure de croissance économique réelle, c'est-à-dire avec abstraction faite de la variation des prix.

Le taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, a été de son côté de 4,7% au 2ème trimestre de 2016 comparativement à la même période en 2015, indique la même source citée par l'APS.

Par secteur d'activité, la croissance en volume du PIB s'est déclinée à 8,3% pour le Btph, 5,3% pour l'agriculture, la sylviculture et pêche, 5% pour les services marchands, 3,4% pour les industries et enfin 3,3% pour les services non marchands. Les services marchands se composent des transports et communications, du commerce, des hôtels, cafés, restaurants, des services fournis aux entreprises ainsi qu'aux ménages. Les services non marchands rassemblent, pour leur part, les services financiers, les affaires immobilières et les activités de l'administration publique. Quant à la croissance du secteur des hydrocarbures, elle a été faiblement positive en s'établissant à 0,2% au deuxième trimestre 2016.

En 2015, la croissance du PIB algérien s'était établie à 3,9% (contre 3,8% en 2014), soit en hausse par rapport aux prévisions de la loi de finances complémentaire 2015 qui avait tablé sur une croissance de 3,8%, tandis que le FMI avait prédit une croissance de 3,7%.

L'augmentation du PIB en volume a connu une hausse de +6,1% en 2015 et +3,8% en 2014. Le taux de croissance, qui est passé de 3% sur la période 2011 à 2014 et à 3,75% en 2015, devrait se maintenir aux alentours de ce niveau en 2016 et en 2017, selon le FMI.

Les réserves officielles de l'Algérie devraient reculer sous l'effet de la chute des prix du pétrole, à 113,3 mds usd en 2016 en couvrant 22,2 mois d'importations, contre 142,6 mds usd en 2015. Ils devraient poursuivre leur contraction à 92,3 mds usd en 2017.

En 2016, les exportations connaîtront une baisse à 27,7 mds usd contre 38,4 mds usd en 2015, mais devraient progresser en 2017 à 32,3 mds usd. Les importations vont également s'inscrire légèrement à la baisse en 2016 en se chiffrant à 57,5 mds usd contre 63,7 mds usd en 2015, avant de reprendre une tendance haussière en 2017 à 61,3 mds usd, selon les prévisions du FMI.

En avril dernier, selon les prévisions publiées dans son rapport sur les perspectives de croissance dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord-Afghanistan-Pakistan (Moanap), le FMI prévoyait le Produit intérieur brut (PIB) nominal de l'Algérie à 166 milliards de dollars (mds usd) en 2016 contre 172,3 mds usd en 2015.

En 2017, le PIB nominal de l'Algérie devrait rebondir à 173,9 mds usd, selon les projections du Fonds.