TENTATIVE D'ÉMIGRATION CLANDESTINE SUR LE TASSILI II Une commission d'enquête au port d'Annaba

Par Wahida BAHRI -

L'implication de deux éléments de la police des frontières au port d'Annaba, dans une tentative d'émigration clandestine de deux individus à bord du Tassili II, vers la France, suppose la constitution d'un réseau spécialisé dans cette activité illicite.

C'est ce que devra dévoiler l'enquête enclenchée par la commission d'enquête dépêchée par le patron de la direction générale de la Sûreté nationale, apprend-on de source douanière. Instruit par le général-major Abdelghani Hamel, de superviser lui-même cette enquête, le commissaire de la police des frontières, Boufendi Mohamed Salah, se trouve au moment où nous mettons sous presse, au port d'Annaba, pour tenter de déterminer les circonstances impliquant deux policiers relevant de son corps, a rapporté la même source. De ce fait, plusieurs responsables et officiers de la police des frontières et agents de permanence chargés du contrôle du car-ferry et de l'accomplissement des procédures de passage, ont été auditionnés dans cette affaire.

Le rapport établi par la commission sera sur le bureau du patron de la Dgsn, qui devra en fonction de son contenu prendre les mesures et décisions qui s'imposent, nous dit-on. Rappelons que les deux éléments de la police des frontières sont soupçonnés, d'être impliqués dans une opération de facilitation d'émigration clandestine, pour deux individus à bord du car-ferryTassili II, le 19 du mois en cours en direction de Marseille (France).

Par ailleurs, et selon une source juridique, nous apprenons que le juge d'instruction de la deuxième chambre, près le tribunal d'Annaba, vient de placer sous mandat de dépôt, les deux policiers présumés impliqués dans cette affaire, après avoir retenu à leur encontre les chefs d'accusation suivants: formation d'un réseau facilitant l'émigration clandestine, refus d'accomplissement du devoir professionnel et perception d'avantages non mérités et facilitation du passage à bord de deux jeunes clandestins, à bord du Tassili II, en direction de Marseille (France). Le même magistrat a, selon notre source maintenu la détention préventive, pour les deux jeunes, pour tentative d'émigration clandestine, sans papiers et sans visa vers la France, et versement d'avantages aux deux pafistes complices.

L'audition de ces derniers s'est essentiellement axée sur leurs activités à l'intérieur du port et l'éventuelle relation avec d'autres individus suspectés composer un réseau pour l'émigration illicite par voie maritime. Ainsi, et selon notre source, la conclusion du PV d'instruction a démontré que les deux pafistes ne sont plus soupçonnés, mais plutôt accusés des faits cités ci-dessus. Les investigations ont abouti à des contacts indirects, soit par des intermédiaires, entre les deux clandestins avant leur embarquement à bord du Tassili II et d'autres individus. Suspectés d'être des éléments composant ce réseau, activant dans l'émigration clandestine, depuis le port d'Annaba vers diverses destinations, l'Europe notamment. En attendant l'aboutissement de ce scandale qui vient entacher, une fois de plus l'institution portuaire d'Annaba, rappelons que les éléments de la police des frontières du port d'Annaba ont durant la semaine écoulée, surpris deux jeunes en flagrant délit de tentative d'émigration clandestine, à bord du car-ferry Tassili II. Ils auraient été aidés dans cette aventure par deux éléments de la PAF du port d'Annaba. Les deux pafistes ont été aussitôt interpellés et placés en garde à vue, après avoir été suspectés d'avoir facilité le passage à bord, des deux jeunes prétendants à l'émigration clandestine, à bord duTassili II, en partance vers Marseille (France). L'échec de la tentative est le résultat des informations parvenues aux services de sécurité, faisant état d'émigration clandestine de deux individus, à bord du Tassili II, en direction de Marseille (France), d'où une autre opération de contrôle des passagers et de la soute des véhicules, qui s'est soldée par la découverte de ce pot aux roses impliquant les deux policiers de la PAF.