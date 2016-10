LA 4G RELANCE DE PLUS BELLE LA GUERRE DES SMARTPHONES La mort du portable classique?

Par Walid AÏT SAÏD -

Après avoir tué les appareils photo dont la vente est en chute libre chez nous et dans le monde, le smartphone est en train de tuer son grand frère qu'est le portable classique...

L'histoire du smartphone débute réellement en 2007, avec la sortie par Apple du premier iPhone. Chez nous, la vraie histoire d'amour commence en 2013 avec le lancement de la 3 G. En effet, c'est cette technologie qui a permis la vulgarisation de ce genre de terminaux chez nous. Inaccessibles avant 2013 pour la majorité des Algériens, la 3G qui ne peut être utilisé que grâce à ces téléphones intelligents, a poussé les opérateurs de téléphonie mobile à les proposer à des prix imbattables. C'était le début de la guerre des tablettes et des smartphones. Puces téléphoniques + smartphones à des prix imbattables, ont fait leur entrée sur le marché. Au grand bonheur des Algériens qui, grâce à cela, ont pu avoir accès à ce genre de téléphone, qui, il n'y a pas si longtemps leur étaient inaccessibles. Des samrtphones pour toutes les bourses, telle était la stratégie adoptée. L'entrée de gamme était proposée à 6000 DA, soit presque au même prix que les téléphones de première génération. Cette «bataille» des smartphones a ainsi relancé le marché de la téléphonie mobile qui était en souffrance, mais elle a surtout signé l'arrêt de mort des vieux téléphones qui, pourtant étaient le produit phare du marché algérien.

La 4G est là pour achever cette agonie. Elle a relancé de plus belle cette guerre des smartphones qui doivent être compatibles avec la 4G pour pouvoir être utilisés. Ceux qui ont des smartphones 3G sont en train de les changer pour des 4G, alors que ceux qui ont des téléphones 1G et 2G passent directement à la 4G, car nos trois opérateurs ont cassé les prix avec leurs packs à couper le souffle, où, avec un peu plus de 10.000 dinars, on peut s'offrir des forfaits 4G et leurs terminaux. De quoi vulgariser ces fameux smartphones, même chez nos aînés pas très «fans» de la technologie, mais qui sont devenus accros au viber et autres applications innovantes. Il faut dire que l'arrivée du smartphone dans notre quotidien a incontestablement changé nos vies. Qui aurait imaginé avant son apparition sur le marché grand public qu'il allait devenir notre compagnon de route au quotidien? Il nous permet de tout faire, à tout instant, n'importe où. C'est une révolution technologique qui nous a sans aucun doute apporté énormément. Ce qui fait que beaucoup d'utilisateurs ont du mal à s'en passer. Aucun produit technologique n'avait autant influé sur notre façon d'être, notre façon de faire, de penser. La démocratisation de ce type de téléphones s'accélère donc à la vitesse de la 4G, surtout que le e-paiment a été lancé et le M-Paiement suivra bientôt.

Les téléphones intelligents seront bientôt l'outil indispensable pour payer tous nos achats. Nos petits téléphones simples risquent de ce fait de devenir de l'histoire ancienne et de disparaître des magasins. Au grand dam de ceux qui ne voient le téléphone que comme un moyen de passer des appels. Le portable classique est donc sur le point de subir le même sort que l'appareil photo. Il n'a jamais été pris (et partagé) autant de photos. Facebook, Instagram, Flickr...

Les clichés pullulent sur les réseaux. Pourtant, les ventes d'appareils photos ne cessent de chuter. Elles sont passées de 145 millions d'appareils en 2010 à 76 millions prévus pour cette année. Et l'essentiel de cet effondrement touche les compacts. Une mort brutale provoquée par ces smartphones qui ont complètement bouleversé les habitudes des citoyens. Une révolution numérique est donc en marche. Elle est en train d'entraîner une baisse des prix et donc une plus grande accessibilité aux TIC. Les citoyens ne peuvent que s'en réjouir...