LES POMPIERS ONT MOBILISÉ 14 ENGINS POUR ÉTEINDRE LES FLAMMES Feu de broussailles à Dounia parc

Un incendie s'est déclaré hier, dans le parc des Grands Vents, a-t-on appris de la Protection civile. «C'est un feu de broussailles qui a ravagé aussi des palmiers au niveau du parc du côté de la maison Mercedes en allant vers Ben Aknoun», explique Nassim Bernaoui, chargé de communication à la direction de la Protection civile.

«L'incendie est en cours d'extinction. D'importants moyens ont été engagés par la Protection civile (14 engins)», a ajouté la même source. En plus des unités de la Protection civile de la wilaya d'Alger, soutenues par l'Unité nationale d'instruction et d'intervention, l'incendie a nécessité un renfort des unités de la wilaya de Tipasa.

«C'est la canicule qui doit être la cause de ce sinistre», a déclaré Abdelouahab Nouri, ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat à TSA, «Les éléments de la Protection civile sont sur place», rassure notre interlocuteur.