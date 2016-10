COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET MÉDIAS ÉLECTRONIQUES EN FONT PARTIE Le programme e-Algérie est en cours de réalisation

A l'occasion de la Journée nationale de la presse, le sort des médias électroniques est évoqué. Auparavant, c'étaient les services informatiques et les logiciels tout comme le commerce électronique qui avaient accaparé une bonne place dans les débats.

L'Agence nationale de développement de l'investissement a l'intention de mettre à profit le Forum de novembre prochain en France dans le cadre de la Semaine économique de la Méditerranée destiné aux entreprises et décideurs économiques à la recherche des opportunités offertes par la révolution numérique pour pros-pecter les nouvelles frontières de la coopération entre l'Europe et la Méditerranée.

D'ores et déjà, l'Andi considère que dans le cadre de l'accomplissement du programme e-algérie, en cours de réalisation, au regard de l'étendue du marché algérien, ce dernier enregistre des besoins importants. C'est le cas en matière d'équipements informatiques, de serveurs et de périphériques. Les composants, les télécommunications et les réseaux informatiques font partie de ces besoins tout comme le multimédia. Les services informatiques et les logiciels, tout comme le commerce électronique et les médias électroniques.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé vendredi dernier que la presse électronique constituait un défi pour les médias nationaux et l'Algérie tout entière.

Il a abordé, pour la première fois, «un sujet qui constitue un défi fondamental pour la corporation de la presse algérienne et pour l'Algérie tout entière, à savoir la presse électronique qui domine aujourd'hui le monde entier». C'est ce qu'a indiqué le chef de l'Etat dans un message adressé la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse.

Pour le président de la République, le défi se pose aux médias nationaux et en premier lieu à la presse écrite du fait, par exemple, qu'elle réduit son marché.

En plus de ces défis, on notera que le marché algérien possède également une plate-forme solide d'opérateurs dans le domaine de la téléphonie mobile, qui a permis le lancement de la 4G et le développement du secteur national des télécommunications.

Selon l'Andi, le marché des télécommunications ne cesse d'enregistrer une forte croissance d'une année à l'autre, laquelle croissance est essentiellement axée sur les segments de la téléphonie où le nombre de clients des opérateurs fixes et mobiles est de 46,39 millions d'abonnés en 2014.

Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur des télécommunications a augmenté les revenus générés par les opérateurs de la téléphonie. Ces derniers ne cessent d'approfondir la réflexion stratégique dédiée au business car le numérique révolutionne les modes de production, de consommation, de communication, et influence l'aménagement et le développement des territoires dans le monde entier. En Méditerranée et en Afrique, la pénétration des réseaux mobiles dépasse largement celle de l'Internet filaire. Ces marchés représentent aujourd'hui de fait des territoires d'usage et d'expérimentation pour des solutions qui ont plus de mal à pénétrer des marchés technologiquement plus matures comme le m-commerce.

Deux journées dédiées à la réflexion stratégique, au business et à la construction d'une coopération durable.

Le numérique révolutionne les modes de production, de consommation, de communication, et influence l'aménagement et le développement des territoires dans le monde entier. En Méditerranée et en Afrique, la pénétration des réseaux mobiles et de la 3G dépasse largement celle de l'Internet filaire. Ces marchés représentent aujourd'hui de fait des territoires d'usage et d'expérimentation pour des solutions qui ont plus de mal à pénétrer des marchés technologiquement plus matures (m-commerce, etc.). Dans le même temps, ces pays ont pour nécessité d'opérer une montée en compétitivité dans des secteurs pour lesquels le numérique peut apporter une réponse (agriculture, énergie, transport et logistique, santé). C'est également aux réseaux sociaux numériques que l'on doit en partie le succès de la mobilisation lors des soulèvements qui ont amené des changements de régime en Egypte et en Tunisie. En ce sens, le numérique doit être considéré comme un outil de transformation sociale.

A l'occasion du 10ème anniversaire d'Anima Investment Network en 2016, et dans le cadre de la Semaine Economique de la Méditerranée à Marseille, Anima Investment Network et leurs partenaires organisent l'Emea (Europe - Moyen-Orient - Afrique) Business Forum, destiné aux entreprises et décideurs économiques de cette région, sur le sujet des opportunités offertes par cette révolution numérique et les nouvelles frontières de la coopération entre l'Europe et la Méditerranée.