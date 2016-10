CONCOURS INTERNATIONAL «CHAMPION DE LA LECTURE ARABE» Un Algérien de 6 ans lauréat

Par Madjid BERKANE -

Le 1er Prix du concours international «Champion de la lecture arabe» qu'ont organisé les Emirats arabes unis dans sa première édition est revenu à l'Algérien Mohamed Djelloud âgé de six ans, élève à l'école primaire Ziadi Bettou de Constantine.

L'information a été donnée hier sur le site Internet de la manifestation. Mohamed Djelloud, plus jeune finaliste, été en lice pour le titre de «Champion de la lecture arabe» aux côtés de 17 autres candidats d'Arabie saoudite, de Tunisie, d'Egypte, du Maroc, de Jordanie et du Liban, entre autres. Auparavant, Mohamed Djelloud a été sélectionné parmi 610.000 candidats algériens aux éliminatoires locales qui s'étaient déroulées en trois étapes en septembre 2015.

Lors de la finale de la compétition Mohamed Djelloud décroche le titre parmi deux autres jeunes finalistes, en l'occurrence Rouaa Hamoud de Jordanie et Oulaa El Bakali de Bahreïn. Qualifié de «doué» par les organisateurs, l'élève est parvenu à lire une cinquantaine d'ouvrages de littérature arabe, d'histoire, de biographies, entre autres.

Le prix, doté de 150.000 dollars (environ 17 millions DA) lui a été remis lors de la cérémonie de clôture organisée à l'opéra de Dubaï en présence du Premier ministre émirati et de personnalités culturelles des pays arabes.

Le concours de «Cham-pion de la lecture arabe» est placé sous le patronage du gouverneur de Dubaï et du vice-président des EAU en partenariat avec le groupe de média MBC.

Le concours a été lancé en septembre 2015 et vise à encourager la lecture dans les écoles et les universités des pays arabes, selon ses concepteurs.

Plus de 3,5 millions de candidats issus de 21 pays ont participé à cette première édition du concours.