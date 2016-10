LES DONS DE SANG EN HAUSSE EN ALGÉRIE Pour quelques gouttes de vie

Par Massiva ZEHRAOUI -

Don de sang: l'avez vous déjà fait? Des centaines de vies sont sauvées chaque année en Algérie grâce à un seul geste; donner son sang, une pratique à laquelle s'adonnent de plus en plus d'Algériens. Le nombre de ces dons sont en constante hausse. 283.377 dons ont été collectés durant le premier semestre de l'année en cours, comparativement à la même période de l'année 2015, une hausse de 2% a été constatée, a annoncé l'Agence nationale du sang (ANS). «Les campagnes de collecte de sang se multiplient avec la fidélisation progressive des différentes institutions, entreprises et mouvement associatif, sensibilisés à cette noble cause, et cette solidarité a permis d'enregistrer au premier semestre 2016, une hausse de 2%, soit 283.377 dons collectés avec 70% de donneurs bénévoles dont 26% réguliers, et 35% de la collecte effectuée en collecte mobile», a annoncé l'agence, à la veille de la célébration de la Journée nationale des donneurs de sang. Une journée qui est célébrée chaque année en Algérie, le 25 octobre. Dans le cadre de cette journée, ainsi qu'a l'occasion du 40e anniversaire de sa fondation, la Fédération algérienne des donneurs de sang (Fads), honore les bénévoles sous le slogan à: «Gloire à nos donneurs de sang» pour marquer cette journée l'ANS, pour sa 11e édition, en collaboration avec tous ses partenaires, à l'instar de la Fads, a prévu l'organisation de différentes manifestations, dans le but de rendre hommage et d'honorer les donneurs bénévoles dans l'optique de fidéliser et de recruter de potentiels donneurs de sang.

L'ANS a par ailleurs précisé dans un communiqué, que durant l'année 2015, un nombre considérable de dons de sang a été enregistré a travers les wilayas du pays «en 2015, 539.891 dons de sang ont été collectés à travers le territoire national dont 2/3 recueillis au niveau des structures de transfusion sanguine fixe et 1/3 en collecte mobile, 69% des dons sont issus de donneurs bénévoles dont 24% réguliers et 45% occasionnels;cependant 31% des dons proviennent encore de donneurs familiaux et/ou de compensation». Les journées dédiées au don de sang, à l'exemple de la Journée maghrébine du don et des donneurs de sang, qui s'est déroulée le 30 mars dernier, a permis de collecter pas moins de 10.056 poches. 437.770 poches de sang ont été collectées, en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs durant le mois de Ramadhan. La Journée mondiale du don de sang qui a eu lieu le 14 juin a contribué à la collecte de 8212 poches. Cependant, pour atteindre l'objectif d'autosuffisance nationale, il est important de s'appuyer sur les critères imposés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui sont le bénévolat, la régularité et le non-profit. C'est dans le même sillage que l'ANS insiste sur l'importance de mener des campagnes de sensibilisation concernant les dons de sang, grâce auxquels des centaines de vies humaines peuvent être épargnées.