DOLÉANCES DES GARDES COMMUNAUX Le dénouement est proche

Par Madjid BERKANE -

Certaines revendications ont déjà été satisfaites

«Les énormes sacrifices consentis par les gardes communaux aux côtés des autres corps de sécurité pour la sécurité et la stabilité du pays ne seront pas vains», indique Bedoui.

La volonté de l'Etat de satisfaire totalement la plate-forme des revendications des gardes communaux est toujours intacte. 4 ans après que les négociations ont commencé entre les deux parties, le dossier revêt encore une grande importance aux yeux de l'Etat, a indiqué avant-hier le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, en recevant une nouvelle fois les représentants des gardes communaux. «La volonté de l'Etat d'en finir avec les revendications de ce corps découle des instructions du président de la République allant dans le sens de prendre en charge tel qu'il se doit ce dossier», a ajouté le représentant du gouvernement. «Les énormes sacrifices consentis par les gardes communaux aux côtés des autres corps de sécurité pour la sécurité et la stabilité du pays ne seront pas vains.» «La satisfaction de la plate-forme de revendications des gardes communaux n'est pas à son premier stade», a souligné le ministre. «L'objet de la série de rencontres entre les deux parties, est de trouver des solutions idoines pour les points de la plate-forme qui restent en suspens», indique en outre le ministre. Les points en suspens selon Hakim Chouaib, président de la Coordination nationale des gardes communaux, sont la revalorisation de la pension de retraite, la revue en hausse de la prime de départ à la retraite, la majoration des pensions accordées aux familles des victimes, le versement des rappels dus au titre des heures supplémentaires, la prise en charge médicale et psychologique des blessés parmi les gardes communaux, l'accès au logement et aux soins à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja pour tous les éléments de la garde communale. Certains points parmi ceux sus-cités particulièrement ayant trait à la majoration des pensions, au versement des rappels, ainsi que la prise en charge médicale et l'accès au logement ont déjà été satisfaits, selon le ministère de l'Intérieur Dans une réponse aux gardes communaux l'ex-ministre de l'Intérieur, Daho Ould Kablia, a dit que «la plupart des revendications des agents de la garde communale ont été satisfaites». Les préoccupations qui sont en suspens, selon Daho Ould Kablia, «sont des préoccupations sans ancrage juridique parfois et irrationnelles d'autres fois». La revalorisation de l'indemnité alimentaire et les salaires selon la réponse du ministre, a été parfaitement prise en charge. «La revalorisation du régime indemnitaire et le paiement des salaires selon la nouvelle grille ont été exécutés et les rappels ont été versés aux éléments de la garde communale suivant un programme préétabli, sachant que l'État a mobilisé, à cet effet, une enveloppe financière de 36.188.618.298 DA. Les salaires sont, en outre, régulièrement versés dans les délais», s'est félicité le ministre dans sa réponse. Au sujet des pensions des gardes communaux, il faut dire qu' après la revalorisation des salaires, un élément de la garde communale ayant effectué 15 ans de service touche 24.000 DA/mois. Ce montant, selon le ministère de tutelle, est tout à fait juste et équitable du point de vue de la réglementation en vigueur de la Caisse nationale des retraites (CNR). La question du versement des rappels dus aux heures supplémentaires, a été également satisfaite. Dans la mesure où tous les éléments de la garde communale ont perçu leur dus, et ce, avec un effet rétroactif à partir du mois de janvier 2008. La question de la prise en charge des familles des victimes parmi les gardes communaux, a été aussi prise en considération. Lesdites familles, indique le ministère, reçoivent outre les salaires, des dons à l'occasion des fêtes religieuses et la rentrée scolaire. Pour ce qui est de la prise en charge médicale et psychologique des éléments de la garde communale, le ministère de tutelle souligne que la question est en train d'être prise continuellement. Selon Abdelhakim Mérabet, directeur général des ressources humaines auprès du ministère de l'Intérieur, «la totalité des gardes communaux aura, incessamment, accès au remboursement des médicaments à hauteur de 100%. Cette décision touchera aussi les ayants droit». La préoccupation relative à l'accès au logement, est jugée par le ministère de l'Intérieur comme étant une revendication qui dépasse le cadre de ses prérogatives. Néanmoins, le ministère de l'Intérieur «fera de son mieux pour favoriser quand il y a lieu de le faire, les éléments de la garde communale dans les listes dés bénéficiaires». De même, pour l'accès aux crédits auprès des différents dispositifs de l'Etat (Cnac,Angem). Les arguments du ministère de tutelle, bien qu'ils ne convainquent pas complètement les gardes communaux, ces derniers ne cachent pas tout de même leur satisfaction quant à la disponibilité de l'Etat à négocier encore avec eux.