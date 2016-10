IL APAISE LES TENSIONS À QUELQUES MOIS DES LÉGISLATIVES DONNÉES POUR ÊTRE VIOLENTES Cet homme a un plan

Par Saïd BOUCETTA -

Le parti est à quelques encablures des élections législatives et locales

La question qui s'impose est de savoir si le timing choisi pour apporter ce changement à la tête du premier parti du pays est opportun.

Le FLN opère un repositionnement sur la scène politique. Les premiers signaux du nouveau secrétaire général sont on ne peut plus clairs. Le dialogue et la concertation avec les autres forces politiques de la scène nationale seront le credo de l'équipe anciennement drivée par Saâdani et depuis quelques jours, par Ould Abbès. La posture dialoguiste sied bien mieux à l'ancien ministre de la Santé qui n'a pas tardé à le faire savoir. De fait, la locomotive du paysage partisan qu'est le FLN réalise une manoeuvre politique qui aura certainement des conséquences sur les rapports entre le vieux parti et son environnement et, de proche en proche, beaucoup de leaders devront s'adapter au nouveau rythme qu'imprimera Djamel Ould Abbès à sa machine politique, donc, à toute la scène nationale, compte tenu, de la position dominante du FLN.

Les initiatives du nouveau patron de l'ex-parti unique ne passeront donc pas inaperçues. En direction d'abord du «petit frère», le RND, qui a «souffert» des «raids» de Saâdani. Rappelons que l'ancien secrétaire général du FLN avait été jusqu'à dénier au parti d'Ahmed Ouyahia le statut d'allié au pouvoir et couper tout contact avec son premier responsable. Il est entendu que l'ère Ould Abbès débutera sous le signe d'un rapprochement «spectaculaire» avec le RND. De fait, les craintes exprimées par Ouyahia quant à une campagne électorale «à couteaux tirés», s'évapore et on se dirige peut-être vers une campagne très policée ou tout au moins, très «civilisée».

Le nouveau repositionnement du FLN, bien que tactique n'influera certainement pas sur les questions de fond et tracera à n'en pas douter de nouvelles «pistes» où Djamel Ould Abbès ira chercher des alliances et certainement reconfigurer les rapports du vieux parti avec les redresseurs et plus largement avec les autres formations de l'opposition. Le style du nouveau patron du FLN marquera la vie du parti et changera l'image qu'il dégage auprès des autres forces politiques sur la place. Le discours des uns et des autres s'alignera sur celui de Ould Abbès et l'on s'achemine vers une phase d'apaisement, après une période de forte tension, où les «noms d'oiseaux» se jetaient à la figure.

Cela étant entendu, la question qui s'impose est de savoir si le timing choisi pour apporter ce changement à la tête du premier parti du pays est opportun. Il faut dire qu'indépendamment du travail organique, qui consiste précisément à confectionner les listes devant défendre les couleurs du FLN aux prochaines législatives, ce genre de passations à quelques mois d'un rendez-vous politique majeur pourrait susciter moult interrogations au sein de la base militante, déjà habituée à la rudesse de l'ex-secrétaire général. Il ne serait pas interdit de penser qu'une sorte de tétanisation gagne le parti avec cette impression du train en gare dont tout le monde attend le sifflet pour reprendre la course aux législatives.

Mais cette image, bien que proche de la réalité actuelle de la scène nationale après le départ de Saâdani de la tête du FLN, ne veut pas dire que tout sera aisé pour le parti. Ce dernier devra défendre le bilan du gouvernement et une législature marquée, durant les trois premières années par une opulence exceptionnelle et qui se termine sur une note, il faut le dire, pas très optimiste pour l'avenir immédiat. Cela pour dire que le travail de Ould Abbès n'est pas aisé pour autant. En débarrassant la scène nationale des tentations de personnaliser les débats, il devra en assumer un autre où les questions de fond qui préoccupent les citoyens seront immanquablement abordées par les partis de l'opposition. L'école, le nouveau modèle économique, la sécurité et d'autres thèmes prendront leur place dans la campagne à venir.

Il faut dire que ce changement à la tête du plus important parti du pays, fera émerger beaucoup de dossiers occultés par «la guerre des mots» à laquelle se livrait le personnel politique algérien.

Cette «guerre» avait un objectif. Il semble avoir été atteint. Place donc à la paix et au débat serein sur des questions qui concernent la société. La confiance placée sur Djamel Ould Abbès pour gérer «la paix» est sans doute méritée. En tout cas, le tout nouveau secrétaire général du FLN a bien l'intention de n'oublier personne et de réaliser le rêve de tout politique, à savoir de privilégier le débat d'idées. L'heure de la vraie politique a-t-elle sonné? Bien malin celui qui pourra répondre à cette question.