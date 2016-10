DÉCOLONISATION DE LA PALESTINE ET DU SAHARA OCCIDENTAL Lamamra met l'ONU devant ses responsabilités

Par Walid AÏT SAÏD -

Abdelkader Messahel et Ramtane Lamamra

Abdelkader Messahel a quant à lui, rappelé les principes fondamentaux de l'Algérie vis-à-vis des droits des pays à choisir leur destinée.

Hier on célébrait la Journée de la diplomatie et celle des Nations-unies au siège du ministére des Affaires étrangères à Alger. Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a profité de l'occasion pour mettre l'ONU devant ses responsabilités vis-à-vis de la cause palestinienne et la question sahraouie. «Malgré les grandes avancées réalisées du point de vue politique, l'ONU n'a pas encore réalisé ses objectifs d'apporter la paix, la stabilité et la sécurité dans le monde comme c'est stipulé dans sa Charte qui définit les objectifs qu'elle s'est tracés lors de sa création», a déploré le ministre. «Elle est aujourd'hui appelée à poursuivre et accentuer ses efforts pour trouver des solutions équitables et durables à des questions qui restent en suspens depuis plusieurs décennies. En premier lieu, je cite la cause palestinienne et celle du Sahara occidental», a-t-il soutenu. «Mais également les conflits qui s'abattent sur le Moyen-Orient et qui menacent la stabilité et la sécurité du monde», a poursuivi un Lamamra qui veut profiter de la période de transition actuelle que traverse l'organisation onusienne avec la passation de consignes entre l'ancien et le nouveau secrétaire général. D'ailleurs, il insiste dans ce sens sur la mise en place de réformes à la tête de cette organisation mondiale. «L'ONU a besoin aujourd'hui de réformes profondes afin qu'elle puisse suivre les évolutions que connaît actuellement le monde et répondre aux attentes et demandes des peuples dans le but d'aboutir à l'équité et la justice entre les pays et les peuples du monde entier», estime-t-il. «Je profite de l'occasion pour réitérer notre demande dans la refonte du Conseil de sécurité de l'ONU en distribuant les places des membres d'après une proportion démographique juste», a-t-il insisté non sans saluer l'élection d'Antonio Gutterez au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Un message fort donc envoyé à celui qu'il a affectueusement appelé «mon ami». Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, a été dans le même ordre d'idées mais avec plus de «diplomatie». Il a ainsi rappelé les principes fondamentaux de l'Algérie vis-à-vis du droit des pays à choisir leur destinée. «Tout au long de sa jeune histoire de nation indépendante, l'Algérie est restée fidèle à ce principe et qu'elle soutiendra avec constance le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle considère, dans le même temps, que ce droit est non négociable et qu'elle travaillera sans relâche à la promotion.des droits de l'homme pour tous les peuples», a-t-il rappelé. Messahel a toutefois souligné tout l'intérêt que l'Algérie accorde «au développement de notre coopération avec l'ONU, en particulier lorsqu'il s'agit de faire face aux nouveaux défis globaux tels que le terrorisme international, le trafic de stupéfiants, la migration illégale, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent ou encore l'action commune contre les fléaux en expansion du racisme, de la xénophobie et, de plus en plus de l'islamophobie».

Le nouveau coordinateur résident de système des Nations unies et représentant résident du Pnud, Eric Overvest, n'a, lui au contraire, pas tari d'éloges sur l'Algérie. «La coopération avec le Système des Nations unies en Algérie s'est considérablement. renforcée au cours de cette période. Elle s'inscrit dans l'alignement aux choix et priorités nationales et vient en appui au Programme de Son Excellence Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika. Elle s'est particulièrement focalisée sur l'accompagnement et l'appui aux capacités nationales pour la mise en oeuvre des stratégies de développement et pour l'application d'instruments internationaux ratifiés par l'Algérie dans divers domaines», a-t-il mis en avant. Eric Overvest a souligné également les acquis et réalisations de l'Algérie dans le cadre de l'atteinte des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). «Elle est parmi les pays pionniers ayant atteint ces objectifs bien avant l'échéance des OMD fixée pour 2015», a-t-il conclu sous une ovation générale.