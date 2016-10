CV, VIDÉOS, VISIO-RECRUTEMENT, GÉOLOCALISATION, MATCHING BILATÉRAL DES PROFILS... Emploi -partner révolutionne le recrutement

Par Walid AÏT SAÏD -

«On a été totalement à l'écoute des besoins et des attentes de nos clients»

En s'inspirant des outils qu'offrent les réseaux sociaux, Emploi-partner a créé des applications révolutionnaires en matière de recrutement qui permettent de mieux connecter les candidats et les recruteurs...

Emploipartner.com lance sa nouvelle révolution! L'innovateur algérien des solutions en recrutement a créé des applications innovantes. En s'inspirant des outils qu'offrent les réseaux sociaux, il a introduit dans son nouveau site «emploi partner revolution» des outils novateurs qui permettent de mieux connecter les candidats et les recruteurs. Ces services à forte valeur ajoutée technologique redessinent entièrement le mode de fonctionnement de la plateforme de recrutement. Sid Ahmed Zerrouki, directeur général de cette agence de recrutement en ligne a présenté avec fierté les fruits de six années de recherche et de développement de ses équipes 100% algériennes. «On a été totalement à l'écoute des besoins et des attentes de nos clients. On a aussi fait de la veille à l'international pour s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans le monde en la matière», a t-il soutenu avant de présenter une petite partie de sa «révolution». Une de ces fonctionnalités exclusives est l'introduction de la vidéo dans le monde du recrutement à travers la fonction Ep Visio. En effet, grâce à cette innovation, les candidats peuvent dé-sormais poster en plus de leurs CV et lettres de motivation conventionnelles, un CV vidéo pour permettre aux recruteurs de mieux cerner les profils et d'avoir une présentation visuelle plus dynamique des candidats. De plus, les recruteurs peuvent opter pour des entretiens en visioconférence, une méthode qui fait gagner un temps précieux tant aux recruteurs qu'aux candidats, dépassant ainsi les étapes de tri et de pré-qualification. Il y a aussi le EP Matching Bilatéral qui vient briser les codes traditionnels du recrutement. Cet outil permet de quantifier le taux de correspondance à une annonce donnée selon les compétences des candidats. De ce fait, candidats et recruteurs peuvent connaître à l'avance le pourcentage de concordance des profils face aux critères de recrutement. Côté recruteurs, l'application est pensée de façon à faciliter son utilisation au maximum et d'en faire un outil de gestion des ressources humaines intégré, grâce à ses différentes passerelles, elle permet de se connecter à l'ensemble des outils sur une seule et unique interface. Elle peut être interconnectée avec les différents logiciels RH et permet de se connecter aux différents réseaux socioprofessionnels; Linkedin & Viadeo, en plus des fonctionnalités propres au site emploipartner.com tels que la CV thèque, l'espace recruteurs, les candidats short-listés... Pour une utilisation optimale, emploipartner revolution intègre des outils de géolocalisation permettant une recherche très poussée d'un point de vue géographique telle que les recherches par région, wilaya, commune et même par nom de rue. Enfin, une option de SMS'ing et de Mailing est incluse dans la formule, permettant de poster des annonces en instantané sur les adresses du vivier de ressources que comporte la base de données d'Emploi-partner qui est constituée de plus de 700.000 candidats. Il est à noter que la nouvelle version de ce site de recrutement est conçue en responsive design, ce qui permet une utilisation plus fluide et s'adapte à tous les supports utilisés: ordinateurs, smartphones ou tablettes. Sid Ahmed Zerrouki promet d'autres surprises, car ces outils permettent un taux inimaginable d'applications. C'est ce qu'on peut appeler une vraie révolution...