COOPÉRATION ALGÉRO-SUÉDOISE Scania, Saab et les autres...

A Stockholm où il est en visite depuis lundi dernier, le ministre de l'Industrie et des Mines a rencontré quelques grands leaders de l'industrie suédoise. On y apprend qu'ABB, Saab et Scania sont fortement intéressées par des investissements en Algérie. Ainsi, les responsables de la société ABB, spécialisée dans l'énergie, notamment la conception et la fabrication d'équipements d'exploitation minière et de réseaux pour l'alimentation des sites miniers en énergie, ont fait part de leur intérêt d'investir en Algérie dans le secteur des énergies renouvelables. Cette société, qui active aussi dans le développement des mines souterraines, a exprimé sa disponibilité à assister les sociétés algériennes en matière de développement des mines. Il faut dire qu'après le gros projet algéro-indonésien dans le phosphate, le secteur minier algérien devient très attractif. On en a pour preuve qu'un autre géant suédois est également intéressé. Le groupe MidrocElectro, dont les responsables ont eu des discussions avec Bouchouareb a mis l'Algérie sur ses tablettes. L'intérêt pour l'investissement en Algérie est déjà très visible dans la filière mécanique, avec notamment le groupe automobile Volvo, qui a manifesté déjà son enthousiasme à prendre part au développement de l'industrie algérienne, a présenté au ministre son désir d'investissement en Algérie. Il s'agit du montage, dans une première phase, et la production de tracteurs routiers en partenariat avec un opérateur algérien. Cela étant, l'attention du ministre a surtout été portée sur la mise en place d'un partenariat sérieux dans la filière de sidérurgie entre des opérateurs algériens et le groupe Ssab, leader mondial dans le domaine des aciers spéciaux et des solutions aux entreprises activant dans la filière sidérurgique. Concrétiser pareil projet est l'un des objectifs stratégiques du ministère de l'Industrie qui aspire à remonter la filière sidérurgique en s'appuyant sur des leaders mondiaux, afin de trouver des débouchés à l'international de la production algérienne. Le ministre et la délégation qui l'accompagne ont aussi visité les sites d'Ericsson, du constructeur Scania dont les discussions sont à un stade très avancé pour un partenariat industriel et technologique concernant la fabrication en Algérie de plusieurs modèles de sa gamme de tracteurs routiers, ainsi qu'Atlas Copco AB.