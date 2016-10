RESTITUTION DES FUSILS DE CHASSE Les propriétaires manifestent à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

Comme chaque mardi et depuis maintenant une année, l'épisode des fusils confisqués dans la tourmente de la décennie noire revient sur la place publique. Les concernés se sont rassemblés hier sur la place des martyrs du chef-lieu de wilaya pour exiger une rapidité dans l'opération de restitution engagée depuis l'avènement de la paix et plus précisément depuis le mois de mai 2013. La wilaya a reçu 1800 armes en plus des 1700 déjà restitués sur un total de 9600 fusils déposés en 1993 en réponse à l'appel des autorités de l'époque. Le sit-in d'hier n'est que la continuité d'autres actions périodiques par lesquelles les protestataires veulent accélérer l'opération. Avant de se disperser dans le calme, le porte-parole du comité «essalem» a menacé de reprendre l'occupation de la rue dès le 8 novembre prochain.